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Байден и Трамп не обсуждали напрямую ситуацию в Сирии, заявил Салливан - РИА Новости, 09.12.2024
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20:47 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/bajden-1988273469.html
Байден и Трамп не обсуждали напрямую ситуацию в Сирии, заявил Салливан
Байден и Трамп не обсуждали напрямую ситуацию в Сирии, заявил Салливан - РИА Новости, 09.12.2024
Байден и Трамп не обсуждали напрямую ситуацию в Сирии, заявил Салливан
Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп не обсуждали напрямую текущую ситуацию в Сирии, однако их команды поддерживают контакты по этому... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:47
2024-12-09T20:47
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дональд трамп
джейк салливан
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп не обсуждали напрямую текущую ситуацию в Сирии, однако их команды поддерживают контакты по этому вопросу, заявил в понедельник советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. "Президенты Байден и Трамп не разговаривали напрямую с момента этих важных событий (в Сирии - ред.). Однако я вчера провел значительное время, информируя своего преемника, нового советника по национальной безопасности Майка Уолца, и наши команды по Ближнему Востоку - как действующей, так и будущей администрации - находятся в постоянном контакте", - отметил Салливан в интервью телеканалу CBS. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241123/tramp-1985354954.html
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в мире, россия, москва, сирия, джо байден, дональд трамп, джейк салливан, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Джо Байден, Дональд Трамп, Джейк Салливан, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Байден и Трамп не обсуждали напрямую ситуацию в Сирии, заявил Салливан

Салливан: команды Байдена и Трампа поддерживают связь по ситуации в Сирии

© AP PhotoДжо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo
Джо Байден и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп не обсуждали напрямую текущую ситуацию в Сирии, однако их команды поддерживают контакты по этому вопросу, заявил в понедельник советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президенты Байден и Трамп не разговаривали напрямую с момента этих важных событий (в Сирии - ред.). Однако я вчера провел значительное время, информируя своего преемника, нового советника по национальной безопасности Майка Уолца, и наши команды по Ближнему Востоку - как действующей, так и будущей администрации - находятся в постоянном контакте", - отметил Салливан в интервью телеканалу CBS.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Глава МИД Турции оценил шансы вывода американских войск из Сирии Трампом
23 ноября, 15:51
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Байден призвал привлечь Асада к ответственности
8 декабря, 22:18
 
В миреРоссияМоскваСирияДжо БайденДональд ТрампДжейк СалливанОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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