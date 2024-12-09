Байден и Трамп не обсуждали напрямую ситуацию в Сирии, заявил Салливан
Салливан: команды Байдена и Трампа поддерживают связь по ситуации в Сирии
© AP PhotoДжо Байден и Дональд Трамп
© AP Photo
Джо Байден и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп не обсуждали напрямую текущую ситуацию в Сирии, однако их команды поддерживают контакты по этому вопросу, заявил в понедельник советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президенты Байден и Трамп не разговаривали напрямую с момента этих важных событий (в Сирии - ред.). Однако я вчера провел значительное время, информируя своего преемника, нового советника по национальной безопасности Майка Уолца, и наши команды по Ближнему Востоку - как действующей, так и будущей администрации - находятся в постоянном контакте", - отметил Салливан в интервью телеканалу CBS.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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