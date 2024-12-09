https://ria.ru/20241209/bajden-1988273469.html

Байден и Трамп не обсуждали напрямую ситуацию в Сирии, заявил Салливан

Байден и Трамп не обсуждали напрямую ситуацию в Сирии, заявил Салливан - РИА Новости, 09.12.2024

Байден и Трамп не обсуждали напрямую ситуацию в Сирии, заявил Салливан

Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп не обсуждали напрямую текущую ситуацию в Сирии, однако их команды поддерживают контакты по этому... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:47

2024-12-09T20:47

2024-12-09T20:47

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп не обсуждали напрямую текущую ситуацию в Сирии, однако их команды поддерживают контакты по этому вопросу, заявил в понедельник советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. "Президенты Байден и Трамп не разговаривали напрямую с момента этих важных событий (в Сирии - ред.). Однако я вчера провел значительное время, информируя своего преемника, нового советника по национальной безопасности Майка Уолца, и наши команды по Ближнему Востоку - как действующей, так и будущей администрации - находятся в постоянном контакте", - отметил Салливан в интервью телеканалу CBS. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241123/tramp-1985354954.html

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в мире, россия, москва, сирия, джо байден, дональд трамп, джейк салливан, обострение ситуации в сирии — 2024