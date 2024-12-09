https://ria.ru/20241209/avstrija-1988227391.html
Австрия прекратит предоставлять убежище сирийцам
Австрия прекратит предоставлять убежище сирийцам - РИА Новости, 09.12.2024
Австрия прекратит предоставлять убежище сирийцам
Австрия прекращает процедуры предоставления убежища сирийцам, мера затрагивает около 7 300 открытых дел, воссоединение семей также приостанавливается, сообщил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:54
2024-12-09T17:54
2024-12-09T18:21
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Австрия прекращает процедуры предоставления убежища сирийцам, мера затрагивает около 7 300 открытых дел, воссоединение семей также приостанавливается, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на главу МВД республики Герхарда Карнера. "Я поручил министерству подготовить программу упорядоченной репатриации и депортации в Сирию", - приводит портал телеканала слова Карнера. По словам министра, в первую очередь это коснется около 7 300 открытых дел. Все решения о предоставлении убежища также будут пересмотрены. Уточняется, что действующий канцлер Карл Нехаммер в понедельник поручил министру внутренних дел приостановить рассмотрение всех текущих заявлений о предоставлении убежища сирийцам и пересмотреть все выданные разрешения на убежище. Воссоединение семей также будет приостановлено, уточнил представитель министерства. По информации австрийской газеты Kronen Zeitung, с января по ноябрь 2024 года сирийские граждане подали 12 871 ходатайств о предоставлении убежища. По данным Статистического управления Австрии, на начало 2024 года в Австрии проживало 95 180 сирийцев. По данным газеты, это самая многочисленная группа просителей убежища в Австрии. С 2015 по 2024 год 86 905 сирийцев получили положительное решение о предоставлении убежища. Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/frg-1988188990.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, карл нехаммер, австрия
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Карл Нехаммер, Австрия
Австрия прекратит предоставлять убежище сирийцам
Глава МВД Карнер: Австрия прекращает предоставление убежища сирийцам
ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Австрия прекращает процедуры предоставления убежища сирийцам, мера затрагивает около 7 300 открытых дел, воссоединение семей также приостанавливается, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на главу МВД республики Герхарда Карнера.
"Я поручил министерству подготовить программу упорядоченной репатриации и депортации в Сирию", - приводит портал телеканала слова Карнера.
По словам министра, в первую очередь это коснется около 7 300 открытых дел. Все решения о предоставлении убежища также будут пересмотрены.
Уточняется, что действующий канцлер Карл Нехаммер
в понедельник поручил министру внутренних дел приостановить рассмотрение всех текущих заявлений о предоставлении убежища сирийцам и пересмотреть все выданные разрешения на убежище. Воссоединение семей также будет приостановлено, уточнил представитель министерства.
По информации австрийской газеты Kronen Zeitung, с января по ноябрь 2024 года сирийские граждане подали 12 871 ходатайств о предоставлении убежища. По данным Статистического управления Австрии, на начало 2024 года в Австрии проживало 95 180 сирийцев.
По данным газеты, это самая многочисленная группа просителей убежища в Австрии. С 2015 по 2024 год 86 905 сирийцев получили положительное решение о предоставлении убежища.
Накануне захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.