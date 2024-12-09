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Песков прокомментировал сообщения о нахождении Асада в Москве
Песков прокомментировал сообщения о нахождении Асада в Москве - РИА Новости, 09.12.2024
Песков прокомментировал сообщения о нахождении Асада в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю по местонахождению президента Сирии Башара Асада в Москве сказать нечего. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:40
2024-12-09T12:40
2024-12-09T12:48
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю по местонахождению президента Сирии Башара Асада в Москве сказать нечего."По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу сообщений о пребывании Асада в Москве.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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москва, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, россия, дмитрий песков, сирия, башар асад
Москва, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Сирия, Башар Асад
Песков прокомментировал сообщения о нахождении Асада в Москве
Песков заявил, что о нахождении Асада сказать нечего
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю по местонахождению президента Сирии Башара Асада в Москве сказать нечего.
"По местонахождению господина Асада
сейчас вам нечего сказать", - сказал Песков
, отвечая на вопрос журналистов по поводу сообщений о пребывании Асада в Москве.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.