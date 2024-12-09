https://ria.ru/20241209/artamonov-1988198392.html

Губернатор Игорь Артамонов исполнит новогодние желания липецких детей

Губернатор Игорь Артамонов исполнит новогодние желания липецких детей - РИА Новости, 09.12.2024

Губернатор Игорь Артамонов исполнит новогодние желания липецких детей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний", в рамках которой он исполнит новогодние желания пяти липецких... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:08

2024-12-09T16:08

2024-12-09T16:20

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний", в рамках которой он исполнит новогодние желания пяти липецких ребят, об он написал в своем официальном телеграм-канале. Четверо липецких школьников получат от губернатора в Новому году роликовые коньки, напольную боксерскую грушу, фотоаппарат моментальной печати, телескоп. Пятый школьник мечтает принять участие в московском полумарафоне. Артамонов заверил, что его желание тоже исполнится, также, как и желания всех ребят, чьи открытки в этом году украсили липецкую елку желаний. По традиции новогоднее дерево установили в здании регионального правительства. "Открыток с просьбами ребят на ней больше, чем игрушек, но это пока. До конца года не останется ни одной – их снимут коллеги и гости правительства. Так всегда бывает, потому что детские мечты должны сбываться", – заверил губернатор.

https://ria.ru/20241206/produkty-1987756232.html

https://ria.ru/20241205/svo-1987520365.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов