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Губернатор Игорь Артамонов исполнит новогодние желания липецких детей - РИА Новости, 09.12.2024
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Липецкая область
 
16:08 09.12.2024 (обновлено: 16:20 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/artamonov-1988198392.html
Губернатор Игорь Артамонов исполнит новогодние желания липецких детей
Губернатор Игорь Артамонов исполнит новогодние желания липецких детей - РИА Новости, 09.12.2024
Губернатор Игорь Артамонов исполнит новогодние желания липецких детей
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний", в рамках которой он исполнит новогодние желания пяти липецких... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:08
2024-12-09T16:20
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний", в рамках которой он исполнит новогодние желания пяти липецких ребят, об он написал в своем официальном телеграм-канале. Четверо липецких школьников получат от губернатора в Новому году роликовые коньки, напольную боксерскую грушу, фотоаппарат моментальной печати, телескоп. Пятый школьник мечтает принять участие в московском полумарафоне. Артамонов заверил, что его желание тоже исполнится, также, как и желания всех ребят, чьи открытки в этом году украсили липецкую елку желаний. По традиции новогоднее дерево установили в здании регионального правительства. "Открыток с просьбами ребят на ней больше, чем игрушек, но это пока. До конца года не останется ни одной – их снимут коллеги и гости правительства. Так всегда бывает, потому что детские мечты должны сбываться", – заверил губернатор.
https://ria.ru/20241206/produkty-1987756232.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Губернатор Игорь Артамонов исполнит новогодние желания липецких детей

Глава Липецкой области Артамонов принял участие в акции "Елка желаний"

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Игорь Артамонов
Губернатор Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний", в рамках которой он исполнит новогодние желания пяти липецких ребят, об он написал в своем официальном телеграм-канале.
Четверо липецких школьников получат от губернатора в Новому году роликовые коньки, напольную боксерскую грушу, фотоаппарат моментальной печати, телескоп.
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Пятый школьник мечтает принять участие в московском полумарафоне.
Артамонов заверил, что его желание тоже исполнится, также, как и желания всех ребят, чьи открытки в этом году украсили липецкую елку желаний. По традиции новогоднее дерево установили в здании регионального правительства.
"Открыток с просьбами ребят на ней больше, чем игрушек, но это пока. До конца года не останется ни одной – их снимут коллеги и гости правительства. Так всегда бывает, потому что детские мечты должны сбываться", – заверил губернатор.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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