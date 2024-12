https://ria.ru/20241209/armiya-1987785027.html

Еще до первого боя: "первая армия в мире" признала поражение от России

Еще до первого боя: "первая армия в мире" признала поражение от России - РИА Новости, 09.12.2024

Еще до первого боя: "первая армия в мире" признала поражение от России

Вашингтон не готов к затяжному военному конфликту со своими главными противниками — Москвой и Пекином. К такому выводу приходят американские эксперты. Такое же... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:00

2024-12-09T08:00

2024-12-09T08:02

в мире

сша

великобритания

украина

министерство обороны сша

джон хили

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749566574_0:253:2001:1378_1920x0_80_0_0_6f29107796eb7c98dba2d3b49236ba90.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Вашингтон не готов к затяжному военному конфликту со своими главными противниками — Москвой и Пекином. К такому выводу приходят американские эксперты. Такое же мнение и у союзников. О том, почему в западных столицах признали отставание, — в материале РИА Новости.Прощание с иллюзиями"Война на Украине должна была разрушить любые оставшиеся иллюзии о том, что армия США может рассчитывать на быструю и решительную победу над сопоставимым противником в будущем конфликте", — говорится в статье на аналитическом портале War On The Rocks.Среди авторов — генерал-лейтенант армии США в отставке Дэвид Барно, который командовал силами коалиции в Афганистане почти два года.Пищей для размышлений послужили выводы комиссии по стратегии национальной обороны, опубликовавшей летом доклад. Там отмечается, что с высокой долей вероятности следующий конфликт возникнет на нескольких театрах боевых действий и быстро его не закончить.После окончания холодной войны Пентагон не рассматривал возможность столкновения с равным противником, которого не удастся сокрушить первым ударом, как это было, к примеру, во время "Бури в пустыне" в 1991 году и при вторжении в Ирак в 2003-м.Барно указывает на целый комплекс проблем: возможные сложности с мобилизацией, запутанная логистика, необходимость защищать собственную территорию.Сложности с наборомАмериканская военная доктрина предполагает, что в крупной наземной войне потери могут достигать до 24 тысяч человек в месяц. Такое количество убитых, раненых и пропавших без вести потребует быстрого пополнения. И здесь есть трудности.Общая численность военнослужащих в вооруженных силах опустилась до рекордно низкой — 1,28 миллиона. И так не первый год. В 2022-м армия недосчиталась 15 тысяч рекрутов из запланированной 51 тысячи.С аналогичными неприятностями столкнулись ВВС и ВМС. Избежать такой участи удалось только корпусу морской пехоты. Но это вторая с конца по личному составу часть вооруженных сил — там служат менее 180 тысяч человек. Для сравнения: киевские власти поставили ТЦК задачу набрать 160 тысяч за три месяца.Причина проблемы проста. Как отмечает The Washington Post, лишь 23% американцев в возрасте от 17 до 24 лет не соответствуют критериям отбора. Но это множество далеко не всегда пересекается с желающими носить звездно-полосатый шеврон — контрактной службой интересуются девять процентов молодых американцев. В стране все чаще говорят о возвращении призыва, от которого отказались после войны во Вьетнаме.Нехватка добровольцев — лишь вершина айсберга. Если объявят мобилизацию в случае масштабного конфликта, новобранцев ждет 12-недельная подготовка. Проводить ее попросту негде. Армия располагает только двумя подходящими объектами — перед войнами в Афганистане и Ираке, которые требовали куда меньше бойцов, нежели возможный конфликт с Россией и Китаем, таких было восемь.Далеко и долгоАвторы статьи исходят из того, что боевые действия развернутся вдали от американских границ. Помимо очевидных плюсов, это несет в себе и существенные организационные минусы — огромное логистическое плечо для переброски войск и техники.Причем проблемы возникнут уже на территории США: как минимум части военных грузов придется проделать большой путь по железным дорогам, которые уязвимы для диверсий и кибератак.Риски резко возрастут за пределами страны: маршруты — в тысячи километров, а ВМС и ВВС не в состоянии одновременно и бить противника на поле боя, и надежно охранять собственные караваны."Высшие военные руководители признают спорность логистики. Но они по-прежнему тратят гораздо больше времени и энергии на подготовку боевых действий, а не их обеспечение", — отмечается в публикации.Опыт УкраиныЕще одна угроза — нехватка боеприпасов."Ненасытный украинский спрос на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды ясно показал ограниченность военно-промышленной базы", — пишут авторы статьи.До СВО американские заводы выпускали 14 тысяч снарядов в месяц. ВСУ, как сообщает американское издание National Defense, ежедневно тратили до восьми тысяч. В Киеве утверждали, что меньше — по словам на тот момент министра обороны Алексея Резникова, до контрнаступления летом прошлого года расход — около 110 тысяч в месяц."Если бы мы не были ограничены, то использовали бы полный боекомплект: 594 тысячи в месяц, — объяснял он. — По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач нужно как минимум 60% от этого, 356 400".Вашингтон пытался угнаться за растущими аппетитами украинской военной машины — ожидается, что вскоре удастся выйти на 70-80 тысяч в месяц. На это ушло почти три года, и даже этого недостаточно."Суровая реальность такова, что артиллерийские расходы Пентагона и наших союзников могут быстро превзойти этот показатель. И это лишь один боеприпас, — подчеркивают авторы. — Любой крупный конфликт поглотил бы огромное количество артиллерийских и танковых снарядов, умных бомб и ракет ПВО, а ​​также вызвал бы значительные потери танков, кораблей и боевых самолетов".Кроме того, у обоих потенциальных противников есть средства, позволяющие достать до американской территории. То есть за океаном отсидеться не удастся.Еще один пласт угроз — в киберпространстве. От них привычной огневой мощью не защититься.На партнеров лучше не рассчитыватьС аналогичными вызовами сталкивается и главный союзник Вашингтона — Лондон. Там уже подсчитали, сколько протянут войска Великобритании."В масштабной войне — неограниченной интервенции, похожей на украинский конфликт, — наша армия при нынешних показателях потерь исчезла бы в составе широкой коалиции за шесть месяцев, в лучшем случае — за год", — приводит The Times слова замглавы военного ведомства Алистара Карнса.Его начальник, министр обороны Джон Хили, ранее также заявлял, что вооруженные силы страны попросту не приспособлены к войне. Годятся лишь для отдельных операций.Как и в США, солдат не хватает. Постоянная обученная армия сократилась до самого низкого уровня со времен Наполеона — 71 347 человек. К 2025-му возможно падение ниже психологически важной отметки в 70 тысяч.С вооружениями тоже дела плохи. Самый анекдотичный пример — скандал на учениях Steadfast Defender весной этого года. Оба авианосца некогда владычицы морей оказались не готовы к маневрам. Флагман британского флота HMS Queen Elizabeth попросту не смог выйти в море, а HMS Prince of Wales, который спешно пытались отправить на замену, присоединился к учениям с задержкой.Тем не менее и США, и Великобритания не отказываются от военных планов. И до масштабного конфликта, судя по заявлениям союзников Вашингтона и Лондона по НАТО, — считаные годы.

https://ria.ru/20241122/istrebitel-1984654067.html

сша

великобритания

украина

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, великобритания, украина, министерство обороны сша, джон хили, россия, китай