Еще до первого боя: "первая армия в мире" признала поражение от России
Генерал армии США Барно: Пентагон не готов к войне с Россией и Китаем
© AP Photo / Murad SezerАмериканский солдат идет с флагом США
© AP Photo / Murad Sezer
Американский солдат идет с флагом США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Вашингтон не готов к затяжному военному конфликту со своими главными противниками — Москвой и Пекином. К такому выводу приходят американские эксперты. Такое же мнение и у союзников. О том, почему в западных столицах признали отставание, — в материале РИА Новости.
Прощание с иллюзиями
"Война на Украине должна была разрушить любые оставшиеся иллюзии о том, что армия США может рассчитывать на быструю и решительную победу над сопоставимым противником в будущем конфликте", — говорится в статье на аналитическом портале War On The Rocks.
Среди авторов — генерал-лейтенант армии США в отставке Дэвид Барно, который командовал силами коалиции в Афганистане почти два года.
© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США в Форт-Брэгге
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге
Пищей для размышлений послужили выводы комиссии по стратегии национальной обороны, опубликовавшей летом доклад. Там отмечается, что с высокой долей вероятности следующий конфликт возникнет на нескольких театрах боевых действий и быстро его не закончить.
Барно указывает на целый комплекс проблем: возможные сложности с мобилизацией, запутанная логистика, необходимость защищать собственную территорию.
Сложности с набором
Американская военная доктрина предполагает, что в крупной наземной войне потери могут достигать до 24 тысяч человек в месяц. Такое количество убитых, раненых и пропавших без вести потребует быстрого пополнения. И здесь есть трудности.
Общая численность военнослужащих в вооруженных силах опустилась до рекордно низкой — 1,28 миллиона. И так не первый год. В 2022-м армия недосчиталась 15 тысяч рекрутов из запланированной 51 тысячи.
© AP Photo / Jeremias GonzalezАмериканские военнослужащие
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие
С аналогичными неприятностями столкнулись ВВС и ВМС. Избежать такой участи удалось только корпусу морской пехоты. Но это вторая с конца по личному составу часть вооруженных сил — там служат менее 180 тысяч человек. Для сравнения: киевские власти поставили ТЦК задачу набрать 160 тысяч за три месяца.
Причина проблемы проста. Как отмечает The Washington Post, лишь 23% американцев в возрасте от 17 до 24 лет не соответствуют критериям отбора. Но это множество далеко не всегда пересекается с желающими носить звездно-полосатый шеврон — контрактной службой интересуются девять процентов молодых американцев. В стране все чаще говорят о возвращении призыва, от которого отказались после войны во Вьетнаме.
Нехватка добровольцев — лишь вершина айсберга. Если объявят мобилизацию в случае масштабного конфликта, новобранцев ждет 12-недельная подготовка. Проводить ее попросту негде. Армия располагает только двумя подходящими объектами — перед войнами в Афганистане и Ираке, которые требовали куда меньше бойцов, нежели возможный конфликт с Россией и Китаем, таких было восемь.
Далеко и долго
Авторы статьи исходят из того, что боевые действия развернутся вдали от американских границ. Помимо очевидных плюсов, это несет в себе и существенные организационные минусы — огромное логистическое плечо для переброски войск и техники.
© Фото : U.S. Army Europe and AfricaВоенная техника, доставленная США в Грецию
© Фото : U.S. Army Europe and Africa
Военная техника, доставленная США в Грецию
Причем проблемы возникнут уже на территории США: как минимум части военных грузов придется проделать большой путь по железным дорогам, которые уязвимы для диверсий и кибератак.
Риски резко возрастут за пределами страны: маршруты — в тысячи километров, а ВМС и ВВС не в состоянии одновременно и бить противника на поле боя, и надежно охранять собственные караваны.
«
"Высшие военные руководители признают спорность логистики. Но они по-прежнему тратят гораздо больше времени и энергии на подготовку боевых действий, а не их обеспечение", — отмечается в публикации.
Опыт Украины
Еще одна угроза — нехватка боеприпасов.
"Ненасытный украинский спрос на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды ясно показал ограниченность военно-промышленной базы", — пишут авторы статьи.
До СВО американские заводы выпускали 14 тысяч снарядов в месяц. ВСУ, как сообщает американское издание National Defense, ежедневно тратили до восьми тысяч. В Киеве утверждали, что меньше — по словам на тот момент министра обороны Алексея Резникова, до контрнаступления летом прошлого года расход — около 110 тысяч в месяц.
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
"Если бы мы не были ограничены, то использовали бы полный боекомплект: 594 тысячи в месяц, — объяснял он. — По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач нужно как минимум 60% от этого, 356 400".
Вашингтон пытался угнаться за растущими аппетитами украинской военной машины — ожидается, что вскоре удастся выйти на 70-80 тысяч в месяц. На это ушло почти три года, и даже этого недостаточно.
"Суровая реальность такова, что артиллерийские расходы Пентагона и наших союзников могут быстро превзойти этот показатель. И это лишь один боеприпас, — подчеркивают авторы. — Любой крупный конфликт поглотил бы огромное количество артиллерийских и танковых снарядов, умных бомб и ракет ПВО, а также вызвал бы значительные потери танков, кораблей и боевых самолетов".
Танк Abrams на выставке трофейной техники
Кроме того, у обоих потенциальных противников есть средства, позволяющие достать до американской территории. То есть за океаном отсидеться не удастся.
Еще один пласт угроз — в киберпространстве. От них привычной огневой мощью не защититься.
На партнеров лучше не рассчитывать
С аналогичными вызовами сталкивается и главный союзник Вашингтона — Лондон. Там уже подсчитали, сколько протянут войска Великобритании.
«
"В масштабной войне — неограниченной интервенции, похожей на украинский конфликт, — наша армия при нынешних показателях потерь исчезла бы в составе широкой коалиции за шесть месяцев, в лучшем случае — за год", — приводит The Times слова замглавы военного ведомства Алистара Карнса.
Его начальник, министр обороны Джон Хили, ранее также заявлял, что вооруженные силы страны попросту не приспособлены к войне. Годятся лишь для отдельных операций.
© AP Photo / Eduardo Muñoz ÁlvarezАвианосец HMS Queen Elizabeth
© AP Photo / Eduardo Muñoz Álvarez
Авианосец HMS Queen Elizabeth
Как и в США, солдат не хватает. Постоянная обученная армия сократилась до самого низкого уровня со времен Наполеона — 71 347 человек. К 2025-му возможно падение ниже психологически важной отметки в 70 тысяч.
С вооружениями тоже дела плохи. Самый анекдотичный пример — скандал на учениях Steadfast Defender весной этого года. Оба авианосца некогда владычицы морей оказались не готовы к маневрам. Флагман британского флота HMS Queen Elizabeth попросту не смог выйти в море, а HMS Prince of Wales, который спешно пытались отправить на замену, присоединился к учениям с задержкой.
Тем не менее и США, и Великобритания не отказываются от военных планов. И до масштабного конфликта, судя по заявлениям союзников Вашингтона и Лондона по НАТО, — считаные годы.