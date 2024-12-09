https://ria.ru/20241209/aeroflot-1988263870.html

Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024

Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024 - РИА Новости, 09.12.2024

Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024

Аэрофлот во второй раз подряд стал победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации "Авиакомпания". РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:28

2024-12-09T19:28

2024-12-09T19:28

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МОСКВА, 9 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот во второй раз подряд стал победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации "Авиакомпания".Престижная ежегодная премия учреждена журналом Russian Traveler. Лучшую авиакомпанию России определило экспертное жюри. По итогам 2024 года были награждены лидеры в сфере туризма и отдыха в 21 номинации.Победа в ключевой номинации "Авиакомпания" в очередной раз подтвердила высокий статус авиаперевозчика, которого выбирают для путешествий миллионы жителей страны. Аэрофлот вносит большой вклад в расширение транспортной доступности регионов, способствует развитию внутреннего туризма и ежегодно открывает новые маршруты и направления, востребованные у отечественных путешественников.Сегодня география полетов Аэрофлота и дочерних авиакомпаний "Победа" и "Россия" насчитывает 260 направлений, что на 8% больше, чем в зимнем сезонном расписании прошлого года. Из них более 140 — внутренние маршруты.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы