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Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024 - РИА Новости, 09.12.2024
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Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024 - РИА Новости, 09.12.2024
Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024
Аэрофлот во второй раз подряд стал победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации "Авиакомпания". РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:28
2024-12-09T19:28
пресс-релизы
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МОСКВА, 9 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот во второй раз подряд стал победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации "Авиакомпания".Престижная ежегодная премия учреждена журналом Russian Traveler. Лучшую авиакомпанию России определило экспертное жюри. По итогам 2024 года были награждены лидеры в сфере туризма и отдыха в 21 номинации.Победа в ключевой номинации "Авиакомпания" в очередной раз подтвердила высокий статус авиаперевозчика, которого выбирают для путешествий миллионы жителей страны. Аэрофлот вносит большой вклад в расширение транспортной доступности регионов, способствует развитию внутреннего туризма и ежегодно открывает новые маршруты и направления, востребованные у отечественных путешественников.Сегодня география полетов Аэрофлота и дочерних авиакомпаний "Победа" и "Россия" насчитывает 260 направлений, что на 8% больше, чем в зимнем сезонном расписании прошлого года. Из них более 140 — внутренние маршруты.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Аэрофлот стал победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот во второй раз подряд стал победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации "Авиакомпания".
Престижная ежегодная премия учреждена журналом Russian Traveler. Лучшую авиакомпанию России определило экспертное жюри. По итогам 2024 года были награждены лидеры в сфере туризма и отдыха в 21 номинации.
Победа в ключевой номинации "Авиакомпания" в очередной раз подтвердила высокий статус авиаперевозчика, которого выбирают для путешествий миллионы жителей страны. Аэрофлот вносит большой вклад в расширение транспортной доступности регионов, способствует развитию внутреннего туризма и ежегодно открывает новые маршруты и направления, востребованные у отечественных путешественников.
Сегодня география полетов Аэрофлота и дочерних авиакомпаний "Победа" и "Россия" насчитывает 260 направлений, что на 8% больше, чем в зимнем сезонном расписании прошлого года. Из них более 140 — внутренние маршруты.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизы
 
 
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