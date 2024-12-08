https://ria.ru/20241208/zurabishvili-1987949941.html

Зурабишвили назвала Трампа другом грузинского народа

Зурабишвили назвала Трампа другом грузинского народа - РИА Новости, 08.12.2024

Зурабишвили назвала Трампа другом грузинского народа

Глава грузинского государства Саломе Зурабишвили провела в Париже встречу с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, после чего сообщила,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T02:12

2024-12-08T02:12

2024-12-08T02:19

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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Глава грузинского государства Саломе Зурабишвили провела в Париже встречу с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, после чего сообщила, что у народа Грузии есть друг в его лице, сообщает администрация грузинского президента. "У меня была глубокая дискуссия с президентом Трампом и (президентом Франции Эммануэлем - ред.) Макроном. Речь шла о фальсифицированных выборах и тревожных репрессиях против грузинского народа. Я подчеркнула необходимость сильных Соединенных Штатов Америки. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Боже, храни Америку", - приводит слова Зурабишвили администрация. Президент Грузии и лидеры других государства находятся в Париже на открытии восстановленного собора Нотр-Дам. Зурабишвили уже успела встретиться с Владимиром Зеленским, а перед началом церемонии открытия она подошла к Трампу и поприветствовала его. По данным администрации грузинского президента, Зурабишвили также встретилась в Париже с американским предпринимателем Илоном Маском и ждет его визита в Грузию. В конце ноября в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за "антидемократических действий" правящей партии "Грузинская мечта". Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241111/gruziya-1982701835.html

https://ria.ru/20240722/premer-1961170566.html

грузия

париж

сша

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в мире, грузия, париж, сша, саломе зурабишвили, дональд трамп, владимир зеленский, обсе