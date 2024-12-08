https://ria.ru/20241208/zoopark-1988027302.html

Московский зоопарк согласился разместить на зимовку лебедя из Южного Бутово

Московский зоопарк согласился разместить на зимовку лебедя из Южного Бутово - РИА Новости, 08.12.2024

Московский зоопарк согласился разместить на зимовку лебедя из Южного Бутово

Московский зоопарк готов организовать транспортировку и размещение на зимовку лебедя, который несколько недель сидел на замерзающем пруду в районе Южное Бутово... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:58

2024-12-08T17:58

2024-12-08T18:01

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городское хозяйство москвы

москва

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Московский зоопарк готов организовать транспортировку и размещение на зимовку лебедя, который несколько недель сидел на замерзающем пруду в районе Южное Бутово в Москве, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Ране в Telegram-каналах писали, что одинокий лебедь уже несколько недель сидит на замерзающем пруду в Южном Бутово. Позже в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщали, что их сотрудники больше двух недель наблюдают за ним. Он, скорее всего, оказался там при пролете. Пока лед не покроет весь пруд, птице ничего не угрожает. В пятницу во время осмотра водоема лебедя уже не обнаружили. "Сегодня наша команда провела проверку на трех прудах в Южном Бутово, включая Черневский пруд… Лебедь не был обнаружен… Обращаюсь к активным жителям района и всем неравнодушным людям: если кто-то заметит лебедя, пожалуйста, сообщите нам. Мы готовы организовать его транспортировку и размещение на зимовку в Московском зоопарке", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Сотрудники Московского зоопарка после того, как узнали о данной ситуации, связались с автором первого обращения и передали контактные данные логистического отдела, который занимается проведением спасательных операций, рассказала она.

https://ria.ru/20241208/panda-1987992187.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, светлана акулова, московский зоопарк