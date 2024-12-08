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"Держит в заложниках": на Украине раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 08.12.2024
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20:41 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/zalozhnikakh-1988046085.html
"Держит в заложниках": на Украине раскрыли страшную правду о Зеленском
"Держит в заложниках": на Украине раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 08.12.2024
"Держит в заложниках": на Украине раскрыли страшную правду о Зеленском
Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к прекращению огня, так как видит выгоду в продолжении конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:41
2024-12-08T20:41
в мире
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к прекращению огня, так как видит выгоду в продолжении конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X."Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня. Победа Трампа — это четкий сигнал о том, что американцам нужен мир! Украинцам нужен мир! Неужели только из-за Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе? Сегодня Зеленский и его партнеры — единственные бенефициары конфликта", — считает она.По мнению журналистки, конфликт обогащает Зеленского, и он никогда не будет до конца удовлетворен."Его срок закончился, но пока продолжается конфликт, он остается королем. &lt;…&gt; Он держит нас всех в заложниках", — возмутилась она.В воскресенье победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Зеленский в ответ на этот призыв заявил, что конфликт не закончить "бумажкой и несколькими подписями".Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241208/istoriyu-1988040238.html
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в мире, украина, москва, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
В мире, Украина, Москва, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин
"Держит в заложниках": на Украине раскрыли страшную правду о Зеленском

Журналистку Панченко возмутил отказ Зеленского от призыва Трампа к переговорам

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к прекращению огня, так как видит выгоду в продолжении конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.
"Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня. Победа Трампа — это четкий сигнал о том, что американцам нужен мир! Украинцам нужен мир! Неужели только из-за Зеленского наша планета может погибнуть в ядерной катастрофе? Сегодня Зеленский и его партнеры — единственные бенефициары конфликта", — считает она.
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По мнению журналистки, конфликт обогащает Зеленского, и он никогда не будет до конца удовлетворен.
"Его срок закончился, но пока продолжается конфликт, он остается королем. <…> Он держит нас всех в заложниках", — возмутилась она.
В воскресенье победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Зеленский в ответ на этот призыв заявил, что конфликт не закончить "бумажкой и несколькими подписями".
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
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