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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.12.2024
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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.12.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:12
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки формирований противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап и 122-мм гаубица Д-30.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Минобороны: группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки формирований противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап и 122-мм гаубица Д-30.
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