https://ria.ru/20241208/yug-1987988538.html

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 08.12.2024

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:12

2024-12-08T12:12

2024-12-08T12:12

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Улаклы, Островское, Григоровка, Верхнекаменское, Приволье, Курахово, Янтарное и Дачное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки формирований противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап и 122-мм гаубица Д-30.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина