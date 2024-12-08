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На соревнованиях в ЯНАО отравились почти 40 детей - РИА Новости, 08.12.2024
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20:56 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/yanao-1988047767.html
На соревнованиях в ЯНАО отравились почти 40 детей
На соревнованиях в ЯНАО отравились почти 40 детей - РИА Новости, 08.12.2024
На соревнованиях в ЯНАО отравились почти 40 детей
Следователи начали проверку после обращения к медикам 39 детей, приехавших из Свердловской области в Ямало-Ненецкий автономный округа на соревнования по... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:56
2024-12-08T20:56
происшествия
свердловская область
россия
тарко-сале
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после обращения к медикам 39 детей, приехавших из Свердловской области в Ямало-Ненецкий автономный округа на соревнования по конькобежному спорту, сообщает региональное управления СК РФ. По данным ведомства, в субботу в Тарко-Сале в ЯНАО проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. После состязаний в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошнотой и рвотой, некоторые ребята госпитализированы. "Проводится доследственная проверка по факту массового обращения спортсменов из Свердловской области в медицинское учреждение с признаками отравления (статья 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, в центральную районную больницу были госпитализированы 27 человек, в том числе 24 ребенка в возрасте от девяти до 13 лет, с жалобами на боль в животе, тошноту, рвоту, жидкий стул и повышение температуры. Предварительно им был поставлен диагноз - острый гастроэнтерит. По информации ведомства, группа проживала в гостинице, питание осуществлял индивидуальный предприниматель, на пищеблоке которого специалистами были выявлены нарушения санитарного законодательства, РНК норовируса обнаружена у повара.
https://ria.ru/20241208/krasnodar-1988044131.html
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свердловская область
россия
тарко-сале
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происшествия, свердловская область, россия, тарко-сале, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Тарко-Сале, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На соревнованиях в ЯНАО отравились почти 40 детей

СК в ЯНАО начал проверку после отравления 39 детей, приехавших на соревнования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после обращения к медикам 39 детей, приехавших из Свердловской области в Ямало-Ненецкий автономный округа на соревнования по конькобежному спорту, сообщает региональное управления СК РФ.
По данным ведомства, в субботу в Тарко-Сале в ЯНАО проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. После состязаний в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошнотой и рвотой, некоторые ребята госпитализированы.
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"Проводится доследственная проверка по факту массового обращения спортсменов из Свердловской области в медицинское учреждение с признаками отравления (статья 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, в центральную районную больницу были госпитализированы 27 человек, в том числе 24 ребенка в возрасте от девяти до 13 лет, с жалобами на боль в животе, тошноту, рвоту, жидкий стул и повышение температуры. Предварительно им был поставлен диагноз - острый гастроэнтерит.
По информации ведомства, группа проживала в гостинице, питание осуществлял индивидуальный предприниматель, на пищеблоке которого специалистами были выявлены нарушения санитарного законодательства, РНК норовируса обнаружена у повара.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияТарко-СалеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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