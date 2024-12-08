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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/vzryvy-1987981059.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 08.12.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь на воскресенье ряд объектов... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:06
2024-12-08T11:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь на воскресенье ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, прозвучало не менее 269 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241205/shebekino-1987551367.html
https://ria.ru/20241203/infrastruktura-1987009936.html
запорожская область
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запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь на воскресенье ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
Согласно сообщению, прозвучало не менее 269 взрывов.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
При обстрелах Шебекино пострадали четыре человека
5 декабря, 16:01
По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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3 декабря, 08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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