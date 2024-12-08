https://ria.ru/20241208/vznosy-1987956037.html

В России выделили деньги на взносы в международные организации

В России выделили деньги на взносы в международные организации - РИА Новости, 08.12.2024

В России выделили деньги на взносы в международные организации

Минэкономразвития России выделили деньги на уплату взносов в международные организации, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T04:11

2024-12-08T04:11

2024-12-08T04:11

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России выделили деньги на уплату взносов в международные организации, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2024 году Минэкономразвития России бюджетные ассигнования федерального бюджета для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций по линии Минэкономразвития России за 2022-2024 годы в размере до 170198,9 тыс. рублей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241022/shos-1979306373.html

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2024

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)