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В России выделили деньги на взносы в международные организации - РИА Новости, 08.12.2024
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04:11 08.12.2024
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В России выделили деньги на взносы в международные организации
В России выделили деньги на взносы в международные организации - РИА Новости, 08.12.2024
В России выделили деньги на взносы в международные организации
Минэкономразвития России выделили деньги на уплату взносов в международные организации, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T04:11
2024-12-08T04:11
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России выделили деньги на уплату взносов в международные организации, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2024 году Минэкономразвития России бюджетные ассигнования федерального бюджета для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций по линии Минэкономразвития России за 2022-2024 годы в размере до 170198,9 тыс. рублей", - говорится в документе.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России выделили деньги на взносы в международные организации

Минэкономразвития России выделили деньги на взносы в международные организации

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минэкономразвития России выделили деньги на уплату взносов в международные организации, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2024 году Минэкономразвития России бюджетные ассигнования федерального бюджета для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций по линии Минэкономразвития России за 2022-2024 годы в размере до 170198,9 тыс. рублей", - говорится в документе.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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