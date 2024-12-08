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Гладков рассказал о выплатах жителям Белгородской области

Гладков рассказал о выплатах жителям Белгородской области - РИА Новости, 08.12.2024

Гладков рассказал о выплатах жителям Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние две недели более 3200 жителей региона получили выплаты на сумму свыше 420 миллионов... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:57

2024-12-08T08:57

2024-12-08T08:57

общество

жилье

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние две недели более 3200 жителей региона получили выплаты на сумму свыше 420 миллионов рублей в связи с частичной или полной утратой имущества. "За последнюю неделю более тысячи человек — жителей Белгородской области, чьи дома разрушены или которые проживали в населенных пунктах, сейчас закрытых, — получили выплаты в 15, 75 и 150 тысяч рублей. За последние две недели такое количество жителей составило уже более 3200. Общая сумма выплат превысила 420 миллионов рублей", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Он подчеркнул, что более подробная информация о ходе оказания помощи будет представлена в понедельник на совещании правительства министром социальной защиты Еленой Батановой. В Белгородской области действуют региональные и федеральные меры поддержки пострадавшему населению, такие как единовременная выплата пострадавшим жителям — 15 тысяч рублей; выплата за частичную потерю имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей и выплата за полную потерю имущества — 150 тысяч рублей. В ноябре правительство РФ выделило порядка 1 миллиарда рублей на предоставление выплат пострадавшим жителям Белгородской области.

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общество, жилье, белгородская область, россия, вячеслав гладков