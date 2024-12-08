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ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий группировки войск "Север"
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий группировки войск "Север" - РИА Новости, 08.12.2024
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий группировки войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:30
2024-12-08T12:30
2024-12-08T12:49
специальная военная операция на украине
украина
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241208/vzryvy-1987981059.html
украина
волчанск
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украина, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий группировки войск "Север"
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 40 военных на Харьковском направлении