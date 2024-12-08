https://ria.ru/20241208/vsu-1987990239.html

ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий группировки войск "Север"

ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий группировки войск "Север" - РИА Новости, 08.12.2024

ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий группировки войск "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:30

2024-12-08T12:30

2024-12-08T12:49

специальная военная операция на украине

украина

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241208/vzryvy-1987981059.html

украина

волчанск

харьковская область

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украина, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)