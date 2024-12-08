https://ria.ru/20241208/vsu-1987990093.html

"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Херсонской области

"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 08.12.2024

"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Херсонской области

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и три реактивные системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:30

2024-12-08T12:30

2024-12-08T12:30

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и три реактивные системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка и Антоновка Херсонской области. "ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три реактивные системы залпового огня "Ольха", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)