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"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/vsu-1987990093.html
"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Херсонской области
"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 08.12.2024
"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Херсонской области
ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и три реактивные системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:30
2024-12-08T12:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и три реактивные системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка и Антоновка Херсонской области. "ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три реактивные системы залпового огня "Ольха", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Днепр" нанес огневое поражение бригадам ВСУ в Херсонской области

"Днепр" нанес огневое поражение трем бригадам украинских военных под Херсоном

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и три реактивные системы залпового огня "Ольха", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка и Антоновка Херсонской области.
"ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три реактивные системы залпового огня "Ольха", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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