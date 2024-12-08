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В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку - РИА Новости, 08.12.2024
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11:14 08.12.2024 (обновлено: 11:41 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/vsu-1987981508.html
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку - РИА Новости, 08.12.2024
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку
Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:14
2024-12-08T11:41
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Дрон ВСУ снова нанес удар по многоквартирному дому в городе Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате детонации повреждены фасад дома и два припаркованных легковых автомобиля.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку

В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино
Последствия удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино
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БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Дрон ВСУ снова нанес удар по многоквартирному дому в городе Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в результате детонации повреждены фасад дома и два припаркованных легковых автомобиля.
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ПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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