https://ria.ru/20241208/vsu-1987981508.html

В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку

В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку - РИА Новости, 08.12.2024

В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку

Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:14

2024-12-08T11:14

2024-12-08T11:41

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Дрон ВСУ снова нанес удар по многоквартирному дому в городе Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате детонации повреждены фасад дома и два припаркованных легковых автомобиля.

https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html

шебекино

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины