https://ria.ru/20241208/vsu-1987981508.html
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку - РИА Новости, 08.12.2024
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку
Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:14
2024-12-08T11:14
2024-12-08T11:41
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Шебекино, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Дрон ВСУ снова нанес удар по многоквартирному дому в городе Шебекино. Предварительно, обошлось без пострадавших", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате детонации повреждены фасад дома и два припаркованных легковых автомобиля.
https://ria.ru/20241205/sapery-1987428950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку
В Шебекино беспилотник атаковал многоэтажку, пострадавших нет