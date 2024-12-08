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В США раскрыли, о чем свидетельствует встреча Трампа с Зеленским - РИА Новости, 08.12.2024
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05:14 08.12.2024 (обновлено: 05:16 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/vstrecha-1987958199.html
В США раскрыли, о чем свидетельствует встреча Трампа с Зеленским
В США раскрыли, о чем свидетельствует встреча Трампа с Зеленским - РИА Новости, 08.12.2024
В США раскрыли, о чем свидетельствует встреча Трампа с Зеленским
Встреча будущего президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским демонстрирует готовность Украины к уступкам, пишет газета The New РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T05:14
2024-12-08T05:16
в мире
украина
сша
париж
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Встреча будущего президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским демонстрирует готовность Украины к уступкам, пишет газета The New York Times."Смена позиции (По конфликту — Прим. ред.) была расценена как способ, с помощью которого Украина хотела показать Трампу, что готова идти на уступки в рамках переговоров", — говорится в материале.По данным издания, Зеленский использовал церемонию в честь открытия Собора Парижской Богоматери, чтобы встретиться с Трампом и лоббировать свои интересы.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов.Ранее газета Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.
https://ria.ru/20241208/mask-1987955544.html
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в мире, украина, сша, париж, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Париж, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В США раскрыли, о чем свидетельствует встреча Трампа с Зеленским

NYT: встреча Зеленского с Трампом показывает готовность Киева к уступкам

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Встреча будущего президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским демонстрирует готовность Украины к уступкам, пишет газета The New York Times.
«
"Смена позиции (По конфликту — Прим. ред.) была расценена как способ, с помощью которого Украина хотела показать Трампу, что готова идти на уступки в рамках переговоров", — говорится в материале.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Маск отреагировал на совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского
Вчера, 03:57
По данным издания, Зеленский использовал церемонию в честь открытия Собора Парижской Богоматери, чтобы встретиться с Трампом и лоббировать свои интересы.
В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился перед Трампом и Макроном
Вчера, 00:36
После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов.
Ранее газета Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"До последнего патрона": в США раскрыли правду об оружии для Украины
7 декабря, 22:08
 
В миреУкраинаСШАПарижВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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