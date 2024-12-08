https://ria.ru/20241208/vstrecha-1987958199.html

В США раскрыли, о чем свидетельствует встреча Трампа с Зеленским

В США раскрыли, о чем свидетельствует встреча Трампа с Зеленским - РИА Новости, 08.12.2024

В США раскрыли, о чем свидетельствует встреча Трампа с Зеленским

Встреча будущего президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским демонстрирует готовность Украины к уступкам, пишет газета The New РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T05:14

2024-12-08T05:14

2024-12-08T05:16

в мире

украина

сша

париж

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Встреча будущего президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским демонстрирует готовность Украины к уступкам, пишет газета The New York Times."Смена позиции (По конфликту — Прим. ред.) была расценена как способ, с помощью которого Украина хотела показать Трампу, что готова идти на уступки в рамках переговоров", — говорится в материале.По данным издания, Зеленский использовал церемонию в честь открытия Собора Парижской Богоматери, чтобы встретиться с Трампом и лоббировать свои интересы.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов.Ранее газета Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.

https://ria.ru/20241208/mask-1987955544.html

https://ria.ru/20241208/pozor-1987945458.html

https://ria.ru/20241207/patrona-1987936943.html

украина

сша

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, париж, владимир зеленский, дональд трамп