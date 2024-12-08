https://ria.ru/20241208/voennye-1988017972.html
Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета
Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета - РИА Новости, 08.12.2024
Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих одного из подразделений ударных беспилотных летательных аппаратов группировки... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:29
2024-12-08T16:29
2024-12-08T16:29
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988017604_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6dc40549cab709cc0d4e28fb492f23e1.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих одного из подразделений ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Юг", которые уничтожили украинский минометный расчет. "Оператор разведывательного БпЛа во время проведения воздушной разведки выявили в районе населённого пункта Лозовая 120-мм миномет и расчет из трех военнослужащими ВСУ. После обнаружения оператор ударного FPV-дрона, уничтожил миномет и личный состав расчета", - говорится в описании к видеоролику.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
РИА Новости
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Дроноводы группировки "Юг" уничтожили 120-мм миномет ВСУ вместе с расчетом
📍 Населенный пункт Лозовая
2024-12-08T16:29
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PT0M21S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета
Минобороны показало видео уничтожения беспилотниками украинского миномета