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Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета - РИА Новости, 08.12.2024
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16:29 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/voennye-1988017972.html
Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета
Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета - РИА Новости, 08.12.2024
Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих одного из подразделений ударных беспилотных летательных аппаратов группировки... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:29
2024-12-08T16:29
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих одного из подразделений ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Юг", которые уничтожили украинский минометный расчет. "Оператор разведывательного БпЛа во время проведения воздушной разведки выявили в районе населённого пункта Лозовая 120-мм миномет и расчет из трех военнослужащими ВСУ. После обнаружения оператор ударного FPV-дрона, уничтожил миномет и личный состав расчета", - говорится в описании к видеоролику.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
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Дроноводы группировки "Юг" уничтожили 120-мм миномет ВСУ вместе с расчетом
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353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета

Минобороны показало видео уничтожения беспилотниками украинского миномета

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих одного из подразделений ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Юг", которые уничтожили украинский минометный расчет.
"Оператор разведывательного БпЛа во время проведения воздушной разведки выявили в районе населённого пункта Лозовая 120-мм миномет и расчет из трех военнослужащими ВСУ. После обнаружения оператор ударного FPV-дрона, уничтожил миномет и личный состав расчета", - говорится в описании к видеоролику.
Поражение украинских дронов Баба Яга в воздухе российскими FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения двух дронов "Баба Яга" в приграничье
8 августа, 14:15
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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