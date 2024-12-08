https://ria.ru/20241208/voennye-1988017972.html

Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета

Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета - РИА Новости, 08.12.2024

Минобороны показало видео уничтожения украинского миномета

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих одного из подразделений ударных беспилотных летательных аппаратов группировки... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:29

2024-12-08T16:29

2024-12-08T16:29

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащих одного из подразделений ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Юг", которые уничтожили украинский минометный расчет. "Оператор разведывательного БпЛа во время проведения воздушной разведки выявили в районе населённого пункта Лозовая 120-мм миномет и расчет из трех военнослужащими ВСУ. После обнаружения оператор ударного FPV-дрона, уничтожил миномет и личный состав расчета", - говорится в описании к видеоролику.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дроноводы группировки "Юг" уничтожили 120-мм миномет ВСУ вместе с расчетом 📍 Населенный пункт Лозовая 2024-12-08T16:29 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины