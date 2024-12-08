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Боец ВСУ дважды дезертировал из части и в итоге сдался в плен - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:52 08.12.2024 (обновлено: 04:54 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/voennoplennyy-1987957272.html
Боец ВСУ дважды дезертировал из части и в итоге сдался в плен
Боец ВСУ дважды дезертировал из части и в итоге сдался в плен - РИА Новости, 08.12.2024
Боец ВСУ дважды дезертировал из части и в итоге сдался в плен
Украинский военнопленный Дмитрий Ружицкий рассказал РИА Новости, что дважды дезертировал из подразделения ВСУ и в итоге сдался бойцам ВС РФ. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T04:52
2024-12-08T04:54
специальная военная операция на украине
россия
харьков
кривой рог
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Дмитрий Ружицкий рассказал РИА Новости, что дважды дезертировал из подразделения ВСУ и в итоге сдался бойцам ВС РФ. Первый выход Дмитрия на передовую был в декабре 2023 года на авдеевском направлении, после девяти дней на передовой он с воспалением легких был отправлен в больницу в поселок городского типа Ингулец в пригороде Кривого Рога, где приобрел гражданскую одежду. Еще через 21 день, уже после выздоровления, он отправился в расположение 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Мирнограде. И там, в расположении, оставил все военное имущество, что ему выдали. "Переоделся в гражданскую (одежду), попил водки с ребятами, посмотрел, кто остался из ребят. Остались, грубо говоря, одни водители. Из пехоты уже никого не было… сказал, что я пошел за следующей партией водки, и ушел пешком на Мирноград, дожидаясь какого-нибудь транспорта", - сказал собеседник агентства. По его словам, из Мирногдара до Покровска Ружицкого подвезли шахтеры на служебной машине. Из Покровска (Красноармейска) рейсовым автобусом доехал до Харькова. "Блокпост меня остановил только перед въездом в Харьков. Спросили выйти всех военных. Я вышел, но у меня при себе была выписка с больницы, и в выписке было указано, что 30 дней у меня реабилитации", - добавил военнопленный. Восемь месяцев он жил в своей квартире по прописке - в городе Дергачи в Харьковском районе. В сентябре 2024 года к нему домой пришла полиция. "Было предложение такое - либо я возвращаюсь снова в эту бригаду, либо меня сажают от пяти лет… За решетку мне неохота было. Здесь, я думал, может быть, сделаю второе, повторю то же самое, что сделал первый раз, здесь было больше возможности свалить", - объяснил Ружицкий. Позднее, после штурма их позиций, Дмитрий бежал, бросив оружие, после чего 10 часов плутал по полям и вышел на позиции ВС РФ возле поселка Раздольное, где и сдался в плен. В конце ноября Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Раздольное в ДНР.
https://ria.ru/20241206/plen-1987685983.html
https://ria.ru/20241205/plennyy-1987443048.html
https://ria.ru/20241204/vsu-1987257926.html
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россия, харьков, кривой рог, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины
Боец ВСУ дважды дезертировал из части и в итоге сдался в плен

Украинский военный дважды дезертировал из ВСУ и в итоге сдался бойцам ВС РФ

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Дмитрий Ружицкий рассказал РИА Новости, что дважды дезертировал из подразделения ВСУ и в итоге сдался бойцам ВС РФ.
Первый выход Дмитрия на передовую был в декабре 2023 года на авдеевском направлении, после девяти дней на передовой он с воспалением легких был отправлен в больницу в поселок городского типа Ингулец в пригороде Кривого Рога, где приобрел гражданскую одежду. Еще через 21 день, уже после выздоровления, он отправился в расположение 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Мирнограде. И там, в расположении, оставил все военное имущество, что ему выдали.
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"Переоделся в гражданскую (одежду), попил водки с ребятами, посмотрел, кто остался из ребят. Остались, грубо говоря, одни водители. Из пехоты уже никого не было… сказал, что я пошел за следующей партией водки, и ушел пешком на Мирноград, дожидаясь какого-нибудь транспорта", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из Мирногдара до Покровска Ружицкого подвезли шахтеры на служебной машине. Из Покровска (Красноармейска) рейсовым автобусом доехал до Харькова. "Блокпост меня остановил только перед въездом в Харьков. Спросили выйти всех военных. Я вышел, но у меня при себе была выписка с больницы, и в выписке было указано, что 30 дней у меня реабилитации", - добавил военнопленный.
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Восемь месяцев он жил в своей квартире по прописке - в городе Дергачи в Харьковском районе. В сентябре 2024 года к нему домой пришла полиция.
"Было предложение такое - либо я возвращаюсь снова в эту бригаду, либо меня сажают от пяти лет… За решетку мне неохота было. Здесь, я думал, может быть, сделаю второе, повторю то же самое, что сделал первый раз, здесь было больше возможности свалить", - объяснил Ружицкий.
Позднее, после штурма их позиций, Дмитрий бежал, бросив оружие, после чего 10 часов плутал по полям и вышел на позиции ВС РФ возле поселка Раздольное, где и сдался в плен.
В конце ноября Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Раздольное в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковКривой РогВооруженные силы Украины
 
 
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