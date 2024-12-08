В Грузии участникам протестов запретят прятать лица
В Грузии участникам протестов запретят закрывать лица масками
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 8 дек — РИА Новости. Участникам акций протеста в Грузии запретят закрывать лица масками и разными средствами, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
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"Мы примем закон, по которому будет запрещено на собраниях, участниками собрания, в том числе контручастниками, закрывать лица разными средствами", — подчеркнул он.
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Закон, предположительно, вступит в силу в конце месяца.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года.
Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически слезоточивый газ.
В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли и четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
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