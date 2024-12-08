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В Грузии участникам протестов запретят прятать лица - РИА Новости, 08.12.2024
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14:01 08.12.2024 (обновлено: 16:21 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/vlasti-1988000365.html
В Грузии участникам протестов запретят прятать лица
В Грузии участникам протестов запретят прятать лица - РИА Новости, 08.12.2024
В Грузии участникам протестов запретят прятать лица
Участникам акций протеста в Грузии запретят закрывать лица масками и разными средствами, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:01
2024-12-08T16:21
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 8 дек — РИА Новости. Участникам акций протеста в Грузии запретят закрывать лица масками и разными средствами, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Мы примем закон, по которому будет запрещено на собраниях, участниками собрания, в том числе контручастниками, закрывать лица разными средствами", — подчеркнул он.Закон, предположительно, вступит в силу в конце месяца.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли и четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
https://ria.ru/20241205/gruziya-1987508894.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии участникам протестов запретят прятать лица

В Грузии участникам протестов запретят закрывать лица масками

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 8 дек — РИА Новости. Участникам акций протеста в Грузии запретят закрывать лица масками и разными средствами, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«
"Мы примем закон, по которому будет запрещено на собраниях, участниками собрания, в том числе контручастниками, закрывать лица разными средствами", — подчеркнул он.
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Закон, предположительно, вступит в силу в конце месяца.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года.
Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически слезоточивый газ.
В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли и четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
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В миреГрузияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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