https://ria.ru/20241208/vlasti-1988000365.html

В Грузии участникам протестов запретят прятать лица

В Грузии участникам протестов запретят прятать лица - РИА Новости, 08.12.2024

В Грузии участникам протестов запретят прятать лица

Участникам акций протеста в Грузии запретят закрывать лица масками и разными средствами, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:01

2024-12-08T14:01

2024-12-08T16:21

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 8 дек — РИА Новости. Участникам акций протеста в Грузии запретят закрывать лица масками и разными средствами, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Мы примем закон, по которому будет запрещено на собраниях, участниками собрания, в том числе контручастниками, закрывать лица разными средствами", — подчеркнул он.Закон, предположительно, вступит в силу в конце месяца.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли и четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024