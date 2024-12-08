https://ria.ru/20241208/vlast-1988002543.html

В Сирии заявили о работе над передачей власти переходному органу

В Сирии заявили о работе над передачей власти переходному органу - РИА Новости, 08.12.2024

В Сирии заявили о работе над передачей власти переходному органу

Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) заявила в воскресенье о работе над передачей власти в Сирии "переходному органу", при... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:28

2024-12-08T14:28

2024-12-08T16:25

в мире

сирия

дамаск (город)

россия

обострение ситуации в сирии — 2024

война в сирии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83350e52954d642b846400ca7b09aea9.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) заявила в воскресенье о работе над передачей власти в Сирии "переходному органу", при этом на данный момент неизвестно, присутствуют ли представители коалиции в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. "НКОРС заверяет международное сообщество в том, что продолжает работу над завершением передачи власти переходному органу, обладающему всей полнотой исполнительной власти, чтобы создать плюралистическую свободную демократическую Сирию", - говорится в пресс-релизе коалиции. Представители НКОРС участвовали неоднократно в переговорах с властями Сирии в рамках "астанинского процесса". Где находится на данный момент руководство коалиции и присутствуют ли они в Сирии - неизвестно.* Запрещенная в России террористическая организацияОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/damask-1988001306.html

https://ria.ru/20241208/latakija-1987999511.html

сирия

дамаск (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, дамаск (город), россия, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии