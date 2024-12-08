В Сирии заявили о работе над передачей власти переходному органу
Сирийская оппозиции заявила о работе над передачей власти переходному органу
© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) заявила в воскресенье о работе над передачей власти в Сирии "переходному органу", при этом на данный момент неизвестно, присутствуют ли представители коалиции в Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
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"НКОРС заверяет международное сообщество в том, что продолжает работу над завершением передачи власти переходному органу, обладающему всей полнотой исполнительной власти, чтобы создать плюралистическую свободную демократическую Сирию", - говорится в пресс-релизе коалиции.
Представители НКОРС участвовали неоднократно в переговорах с властями Сирии в рамках "астанинского процесса". Где находится на данный момент руководство коалиции и присутствуют ли они в Сирии - неизвестно.
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