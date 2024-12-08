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В Сирии заявили о работе над передачей власти переходному органу - РИА Новости, 08.12.2024
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14:28 08.12.2024 (обновлено: 16:25 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/vlast-1988002543.html
В Сирии заявили о работе над передачей власти переходному органу
В Сирии заявили о работе над передачей власти переходному органу - РИА Новости, 08.12.2024
В Сирии заявили о работе над передачей власти переходному органу
Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) заявила в воскресенье о работе над передачей власти в Сирии "переходному органу", при... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:28
2024-12-08T16:25
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) заявила в воскресенье о работе над передачей власти в Сирии "переходному органу", при этом на данный момент неизвестно, присутствуют ли представители коалиции в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. "НКОРС заверяет международное сообщество в том, что продолжает работу над завершением передачи власти переходному органу, обладающему всей полнотой исполнительной власти, чтобы создать плюралистическую свободную демократическую Сирию", - говорится в пресс-релизе коалиции. Представители НКОРС участвовали неоднократно в переговорах с властями Сирии в рамках "астанинского процесса". Где находится на данный момент руководство коалиции и присутствуют ли они в Сирии - неизвестно.* Запрещенная в России террористическая организацияОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/damask-1988001306.html
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в мире, сирия, дамаск (город), россия, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
В Сирии заявили о работе над передачей власти переходному органу

Сирийская оппозиции заявила о работе над передачей власти переходному органу

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) заявила в воскресенье о работе над передачей власти в Сирии "переходному органу", при этом на данный момент неизвестно, присутствуют ли представители коалиции в Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
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"НКОРС заверяет международное сообщество в том, что продолжает работу над завершением передачи власти переходному органу, обладающему всей полнотой исполнительной власти, чтобы создать плюралистическую свободную демократическую Сирию", - говорится в пресс-релизе коалиции.
Представители НКОРС участвовали неоднократно в переговорах с властями Сирии в рамках "астанинского процесса". Где находится на данный момент руководство коалиции и присутствуют ли они в Сирии - неизвестно.
* Запрещенная в России террористическая организация
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