https://ria.ru/20241208/vklad-1987947399.html

Экономист назвал период пиковых ставок по вкладам

Экономист назвал период пиковых ставок по вкладам - РИА Новости, 08.12.2024

Экономист назвал период пиковых ставок по вкладам

Пиковых ставок по вкладам следует ожидать в конце декабря и январе 2025 года, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела и предпринимательства... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T02:17

2024-12-08T02:17

2024-12-08T02:17

экономика

олег акимов

государственный университет управления

вклады

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пиковых ставок по вкладам следует ожидать в конце декабря и январе 2025 года, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.По его словам, это связано с двумя факторами. Во-первых, на ближайшем заседании Банка России, которое запланировано на 20 декабря, регулятор с большой долей вероятности снова поднимет ключевую ставку на 1-2 п.п. Как следствие, вырастут и ставки по вкладам.Помимо этого, декабрь-январь традиционно являются для банков месяцами скидок - в рамках праздничных акций они привлекают новых вкладчиков. "Влияние этих факторов повысит привлекательность вкладов для краткосрочных вложений этой зимой", - заключил Акимов.

https://ria.ru/20241207/vklady-1987841558.html

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экономика, олег акимов, государственный университет управления, вклады