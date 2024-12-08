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Экономист назвал период пиковых ставок по вкладам
Экономист назвал период пиковых ставок по вкладам - РИА Новости, 08.12.2024
Экономист назвал период пиковых ставок по вкладам
Пиковых ставок по вкладам следует ожидать в конце декабря и январе 2025 года, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела и предпринимательства... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T02:17
2024-12-08T02:17
2024-12-08T02:17
экономика
олег акимов
государственный университет управления
вклады
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пиковых ставок по вкладам следует ожидать в конце декабря и январе 2025 года, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.По его словам, это связано с двумя факторами. Во-первых, на ближайшем заседании Банка России, которое запланировано на 20 декабря, регулятор с большой долей вероятности снова поднимет ключевую ставку на 1-2 п.п. Как следствие, вырастут и ставки по вкладам.Помимо этого, декабрь-январь традиционно являются для банков месяцами скидок - в рамках праздничных акций они привлекают новых вкладчиков. "Влияние этих факторов повысит привлекательность вкладов для краткосрочных вложений этой зимой", - заключил Акимов.
https://ria.ru/20241207/vklady-1987841558.html
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экономика, олег акимов, государственный университет управления, вклады
Экономика, Олег Акимов, Государственный университет управления, Вклады
Экономист назвал период пиковых ставок по вкладам
Экономист Акимов: пиковые ставки по вкладам ожидаются в конце декабря и январе