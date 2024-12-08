https://ria.ru/20241208/tsentr-1987991723.html

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.12.2024

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и американскую гаубицу... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:44

2024-12-08T12:44

2024-12-08T12:44

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и американскую гаубицу М777, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, егерской, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. "Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, автомобиль, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)