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Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.12.2024
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12:44 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/tsentr-1987991723.html
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.12.2024
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и американскую гаубицу... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:44
2024-12-08T12:44
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и американскую гаубицу М777, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, егерской, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. "Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, автомобиль, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих и гаубицу М777 в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и американскую гаубицу М777, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, егерской, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой Народной Республики.
"Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, автомобиль, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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