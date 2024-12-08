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Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 08.12.2024
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и американскую гаубицу... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:44
2024-12-08T12:44
2024-12-08T12:44
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ, противник потерял более 500 военнослужащих и американскую гаубицу М777, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, егерской, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Шевченко, Димитров, Тарасовка и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. "Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, автомобиль, 155-мм гаубицу М-777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих и гаубицу М777 в зоне действий "Центра"