https://ria.ru/20241208/tsakhal-1988018105.html

ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с Сирией

ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с Сирией - РИА Новости, 08.12.2024

ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с Сирией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла буферную зону и господствующие позиции на границе с Сирией в целях обеспечения безопасности израильских поселений на... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:29

2024-12-08T16:29

2024-12-08T16:38

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

сирия

голанские высоты

исраэль кац

биньямин нетаньяху

война в сирии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла буферную зону и господствующие позиции на границе с Сирией в целях обеспечения безопасности израильских поселений на Голанских высотах, заявил в воскресенье министр обороны еврейского государства Исраэль Кац."Премьер-министр и я с одобрения кабинета министров поручили ЦАХАЛ занять буферную зону и господствующие позиции, чтобы обеспечить защиту всех израильских поселений на Голанских высотах - еврейских и друзских - чтобы они не подвергались угрозам безопасности с той стороны границы", - заявил Кац, который вместе с премьером Биньямином Нетаньяху прибыли к границы с Сирией на Голанских высотах.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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