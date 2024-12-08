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ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с Сирией - РИА Новости, 08.12.2024
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16:29 08.12.2024 (обновлено: 16:38 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/tsakhal-1988018105.html
ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с Сирией
ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с Сирией - РИА Новости, 08.12.2024
ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с Сирией
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла буферную зону и господствующие позиции на границе с Сирией в целях обеспечения безопасности израильских поселений на... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:29
2024-12-08T16:38
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
сирия
голанские высоты
исраэль кац
биньямин нетаньяху
война в сирии
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла буферную зону и господствующие позиции на границе с Сирией в целях обеспечения безопасности израильских поселений на Голанских высотах, заявил в воскресенье министр обороны еврейского государства Исраэль Кац."Премьер-министр и я с одобрения кабинета министров поручили ЦАХАЛ занять буферную зону и господствующие позиции, чтобы обеспечить защиту всех израильских поселений на Голанских высотах - еврейских и друзских - чтобы они не подвергались угрозам безопасности с той стороны границы", - заявил Кац, который вместе с премьером Биньямином Нетаньяху прибыли к границы с Сирией на Голанских высотах.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, голанские высоты, исраэль кац, биньямин нетаньяху, война в сирии, израиль, армия обороны израиля (цахал)
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Голанские высоты, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Война в Сирии, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с Сирией

ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с Сирией для обеспечения безопасности

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла буферную зону и господствующие позиции на границе с Сирией в целях обеспечения безопасности израильских поселений на Голанских высотах, заявил в воскресенье министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
"Премьер-министр и я с одобрения кабинета министров поручили ЦАХАЛ занять буферную зону и господствующие позиции, чтобы обеспечить защиту всех израильских поселений на Голанских высотах - еврейских и друзских - чтобы они не подвергались угрозам безопасности с той стороны границы", - заявил Кац, который вместе с премьером Биньямином Нетаньяху прибыли к границы с Сирией на Голанских высотах.
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Обострение ситуации в Сирии — 2024В миреСирияГоланские высотыИсраэль КацБиньямин НетаньяхуВойна в СирииИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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