https://ria.ru/20241208/trevoga-1988016888.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:13

2024-12-08T16:13

2024-12-08T16:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 16.08 мск.Ранее тревога прозвучала в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях Украины, там она продолжает действовать.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241208/vsu-1988016334.html

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