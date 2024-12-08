https://ria.ru/20241208/trevoga-1987944377.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T00:17

2024-12-08T00:17

2024-12-08T00:17

специальная военная операция на украине

киев

николаевская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области прозвучала в 23.57 мск субботы. Тревога начала звучать в Кировоградской области в 23.03 мск, в Николаевской и Черкасской областях - с 23.51 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241207/trevoga-1987940250.html

киев

николаевская область

украина

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киев, николаевская область, украина, вооруженные силы рф