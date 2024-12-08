https://ria.ru/20241208/trevoga-1987944377.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T00:17
2024-12-08T00:17
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области прозвучала в 23.57 мск субботы. Тревога начала звучать в Кировоградской области в 23.03 мск, в Николаевской и Черкасской областях - с 23.51 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241207/trevoga-1987940250.html
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киев, николаевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу