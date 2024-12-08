https://ria.ru/20241208/tbilisi-1987949383.html

Сторонники оппозиции завершили митинг у парламента Грузии

Сторонники оппозиции завершили митинг у парламента Грузии - РИА Новости, 08.12.2024

Сторонники оппозиции завершили митинг у парламента Грузии

Сторонники оппозиции завершили митинг у парламента Грузии и организованно отошли от него, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T01:59

2024-12-08T01:59

2024-12-08T01:59

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Сторонники оппозиции завершили митинг у парламента Грузии и организованно отошли от него, передаёт корреспондент РИА Новости. Участники многотысячного митинга начали расходиться после полуночи. В целом акция проходила спокойно, если не считать нападений неких провокаторов на съемочную группу местного телеканала и активистов. В отличие от митинга в пятницу, полиция не применяла никаких спецсредств. Около 2:40 по местному времени (1:40 мск) оставшиеся участники решили уйти от здания парламента. Опасаясь провокаторов, которые, по мнению протестующих, могут нападать на одиночек, они решили сделать это организованной группой. Около 200 человек ушли по проспекту Руставели в сторону площади Первой Республики. Движение автомобилей по проспекту было восстановлено. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241208/tbilisi-1987948926.html

https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987843693.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, парламентские выборы в грузии — 2024