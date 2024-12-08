https://ria.ru/20241208/svo-1987988932.html

Группировка войск "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка войск "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2024

Группировка войск "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразили 11... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:17

2024-12-08T12:17

2024-12-08T12:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразили 11 контратак, потери противника составили более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены 11 контратак штурмовых групп подразделений ВСУ."Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, 120 мм самоходное артиллерийское орудие "Нона", три 105 мм орудия M119 производства США и 85 мм пушка Д-44. Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241208/tramp-1987983626.html

донецкая народная республика

россия

харьковская область

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)