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Группировка войск "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2024
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12:17 08.12.2024 (обновлено: 12:49 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/svo-1987988932.html
Группировка войск "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка войск "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2024
Группировка войск "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразили 11... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:17
2024-12-08T12:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразили 11 контратак, потери противника составили более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены 11 контратак штурмовых групп подразделений ВСУ."Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, 120 мм самоходное артиллерийское орудие "Нона", три 105 мм орудия M119 производства США и 85 мм пушка Д-44. Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих в зоне действия группировки войск "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б"
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразили 11 контратак, потери противника составили более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Двуречная, Кондрашовка, Петропавловка, Загрызово, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также были отражены 11 контратак штурмовых групп подразделений ВСУ.
"Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30, 120 мм самоходное артиллерийское орудие "Нона", три 105 мм орудия M119 производства США и 85 мм пушка Д-44. Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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