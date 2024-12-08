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В Европе забили тревогу из-за внезапной выходки фон дер Ляйен - РИА Новости, 08.12.2024
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02:33 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/soglashenie-1987951429.html
В Европе забили тревогу из-за внезапной выходки фон дер Ляйен
В Европе забили тревогу из-за внезапной выходки фон дер Ляйен - РИА Новости, 08.12.2024
В Европе забили тревогу из-за внезапной выходки фон дер Ляйен
Новое торговое соглашение с Южной Америкой, которое заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, грозит расколоть Европейский Союз из-за нарастающих... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T02:33
2024-12-08T02:33
южная америка
франция
германия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новое торговое соглашение с Южной Америкой, которое заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, грозит расколоть Европейский Союз из-за нарастающих разногласий между Францией, Германией и Брюсселем. Об этом пишет британский таблоид Daily Express."Сделка, которая разрабатывалась 25 лет и которая охватит более 700 миллионов человек, вызывает возражения со стороны Франции из-за опасений, что ее внутренние рынки мяса птицы и говядины будут подорваны более дешевыми поставками из Южной Америки", — говорится в материале.По данным издания, Германия, напротив, полностью поддерживает данное соглашение, так как в Берлине считают, что оно позитивно скажется на экспорте."Это соглашение даст крайне необходимый импульс росту немецкой и европейской экономике", — приводит газета слова главы Федерации немецкой промышленности Зигфрида Руссвурма.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в пятницу в столице Уругвая Монтевидео заключила политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки.При этом пресс-служба ЕК до последнего момента не анонсировала каких-либо подписаний документов.
https://ria.ru/20241208/tramp-1987950579.html
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южная америка, франция, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Южная Америка, Франция, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
В Европе забили тревогу из-за внезапной выходки фон дер Ляйен

Daily Express: новое торговое соглашение с Южной Америкой может расколоть ЕС

© Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новое торговое соглашение с Южной Америкой, которое заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, грозит расколоть Европейский Союз из-за нарастающих разногласий между Францией, Германией и Брюсселем. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.
"Сделка, которая разрабатывалась 25 лет и которая охватит более 700 миллионов человек, вызывает возражения со стороны Франции из-за опасений, что ее внутренние рынки мяса птицы и говядины будут подорваны более дешевыми поставками из Южной Америки", — говорится в материале.
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По данным издания, Германия, напротив, полностью поддерживает данное соглашение, так как в Берлине считают, что оно позитивно скажется на экспорте.
"Это соглашение даст крайне необходимый импульс росту немецкой и европейской экономике", — приводит газета слова главы Федерации немецкой промышленности Зигфрида Руссвурма.
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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в пятницу в столице Уругвая Монтевидео заключила политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки.
При этом пресс-служба ЕК до последнего момента не анонсировала каких-либо подписаний документов.
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