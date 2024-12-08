https://ria.ru/20241208/snegopad-1988241125.html

Московские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

Московские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада - РИА Новости, 09.12.2024

Московские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

Столичные службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, в течение суток в Москве выпало до 13 сантиметров осадков, сообщается в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-08T12:38

2024-12-08T12:38

2024-12-09T18:31

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москва

зеленоградский административный округ

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Столичные службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, в течение суток в Москве выпало до 13 сантиметров осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. За сутки прирост свежевыпавшего снега в столице составил до 13 сантиметров, наибольшее количество зафиксировано в Северо-Восточном административном округе, Зеленоградском административном округе и Северо-Западном административном округе", - говорится в сообщении. Там уточнили, что в 11.00 городские службы в очередной раз приступили к сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров, дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. В 16.00 цикл работ будет повторен. "Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - попросили в ведомстве. Там также добавили, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

https://ria.ru/20241207/sluzhby-1987876247.html

https://ria.ru/20241206/biryukov-1987690609.html

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москва, зеленоградский административный округ, городское хозяйство москвы