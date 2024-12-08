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Московские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада - РИА Новости, 09.12.2024
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12:38 08.12.2024 (обновлено: 18:31 09.12.2024)
https://ria.ru/20241208/snegopad-1988241125.html
Московские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада
Московские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада - РИА Новости, 09.12.2024
Московские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада
Столичные службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, в течение суток в Москве выпало до 13 сантиметров осадков, сообщается в... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T12:38
2024-12-09T18:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
зеленоградский административный округ
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Столичные службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, в течение суток в Москве выпало до 13 сантиметров осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. За сутки прирост свежевыпавшего снега в столице составил до 13 сантиметров, наибольшее количество зафиксировано в Северо-Восточном административном округе, Зеленоградском административном округе и Северо-Западном административном округе", - говорится в сообщении. Там уточнили, что в 11.00 городские службы в очередной раз приступили к сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров, дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. В 16.00 цикл работ будет повторен. "Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - попросили в ведомстве. Там также добавили, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
https://ria.ru/20241207/sluzhby-1987876247.html
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москва, зеленоградский административный округ, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Зеленоградский административный округ, Городское хозяйство Москвы
Московские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

Московские службы продолжают работы по ликвидации последствий сильного снегопада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Столичные службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, в течение суток в Москве выпало до 13 сантиметров осадков, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. За сутки прирост свежевыпавшего снега в столице составил до 13 сантиметров, наибольшее количество зафиксировано в Северо-Восточном административном округе, Зеленоградском административном округе и Северо-Западном административном округе", - говорится в сообщении.
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7 декабря, 13:10
Там уточнили, что в 11.00 городские службы в очередной раз приступили к сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров, дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. В 16.00 цикл работ будет повторен.
"Просим автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - попросили в ведомстве.
Там также добавили, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
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