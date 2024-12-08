Фицо призвал помнить, кто освободил Словакию от фашизма
Фицо: освобождение страны от фашизма пришло с востока, это нужно помнить всем
© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 дек - РИА Новости. Всем в Словакии необходимо помнить о том, что освобождение республики от фашизма пришло с востока, а решающую роль в этом сыграли Советский Союз и его Красная Армия, заявил премьер Роберт Фицо, выступая по Словацкому ТВ.
"Я получил приглашение из Москвы на участие в праздновании 80-й годовщины победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны. И с благодарностью принял это приглашение. И это не должно никого удивлять. За нашу свободу пролили свою кровь тысячи воинов Красной Армии, на территории Словакии находятся сотни больших и малых захоронений, напоминающих нам об этом. Так куда же мне ехать, чтобы почтить память павших за нашу свободу красноармейцев? В Норвегию? В Африку?" - сказал Фицо.
По словам премьера, воины Красной Армии в годы войны несли неимоверные тяготы, например во время Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение республики, а нынешняя молодежь должна помнить об этом, хотя бы иногда перечитывая книги о тех временах и событиях.
По мнению словацкого премьера, когда завершится конфликт на Украине, представители многих фирм снова ринутся в Москву, руководствуясь девизом "Бизнес превыше всего".
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