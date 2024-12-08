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Фицо призвал помнить, кто освободил Словакию от фашизма - РИА Новости, 08.12.2024
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06:13 08.12.2024 (обновлено: 06:35 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/slovakiya-1987959632.html
Фицо призвал помнить, кто освободил Словакию от фашизма
Фицо призвал помнить, кто освободил Словакию от фашизма - РИА Новости, 08.12.2024
Фицо призвал помнить, кто освободил Словакию от фашизма
Всем в Словакии необходимо помнить о том, что освобождение республики от фашизма пришло с востока, а решающую роль в этом сыграли Советский Союз и его Красная... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T06:13
2024-12-08T06:35
в мире
словакия
москва
норвегия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 8 дек - РИА Новости. Всем в Словакии необходимо помнить о том, что освобождение республики от фашизма пришло с востока, а решающую роль в этом сыграли Советский Союз и его Красная Армия, заявил премьер Роберт Фицо, выступая по Словацкому ТВ. "Я получил приглашение из Москвы на участие в праздновании 80-й годовщины победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны. И с благодарностью принял это приглашение. И это не должно никого удивлять. За нашу свободу пролили свою кровь тысячи воинов Красной Армии, на территории Словакии находятся сотни больших и малых захоронений, напоминающих нам об этом. Так куда же мне ехать, чтобы почтить память павших за нашу свободу красноармейцев? В Норвегию? В Африку?" - сказал Фицо. По словам премьера, воины Красной Армии в годы войны несли неимоверные тяготы, например во время Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение республики, а нынешняя молодежь должна помнить об этом, хотя бы иногда перечитывая книги о тех временах и событиях. По мнению словацкого премьера, когда завершится конфликт на Украине, представители многих фирм снова ринутся в Москву, руководствуясь девизом "Бизнес превыше всего".
https://ria.ru/20241208/slovakiya-1987958045.html
https://ria.ru/20241120/fitso-1984863149.html
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в мире, словакия, москва, норвегия, роберт фицо
В мире, Словакия, Москва, Норвегия, Роберт Фицо
Фицо призвал помнить, кто освободил Словакию от фашизма

Фицо: освобождение страны от фашизма пришло с востока, это нужно помнить всем

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 дек - РИА Новости. Всем в Словакии необходимо помнить о том, что освобождение республики от фашизма пришло с востока, а решающую роль в этом сыграли Советский Союз и его Красная Армия, заявил премьер Роберт Фицо, выступая по Словацкому ТВ.
"Я получил приглашение из Москвы на участие в праздновании 80-й годовщины победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны. И с благодарностью принял это приглашение. И это не должно никого удивлять. За нашу свободу пролили свою кровь тысячи воинов Красной Армии, на территории Словакии находятся сотни больших и малых захоронений, напоминающих нам об этом. Так куда же мне ехать, чтобы почтить память павших за нашу свободу красноармейцев? В Норвегию? В Африку?" - сказал Фицо.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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По словам премьера, воины Красной Армии в годы войны несли неимоверные тяготы, например во время Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение республики, а нынешняя молодежь должна помнить об этом, хотя бы иногда перечитывая книги о тех временах и событиях.
По мнению словацкого премьера, когда завершится конфликт на Украине, представители многих фирм снова ринутся в Москву, руководствуясь девизом "Бизнес превыше всего".
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В миреСловакияМоскваНорвегияРоберт Фицо
 
 
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