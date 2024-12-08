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Премьер Словакии уверен, что Украина никогда не победит Россию на поле боя - РИА Новости, 08.12.2024
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05:14 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/slovakiya-1987958045.html
Премьер Словакии уверен, что Украина никогда не победит Россию на поле боя
Премьер Словакии уверен, что Украина никогда не победит Россию на поле боя - РИА Новости, 08.12.2024
Премьер Словакии уверен, что Украина никогда не победит Россию на поле боя
Россия в военном отношении выигрывает в конфликте на Украине, Киев никогда не выиграет на поле боя, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, выступая в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T05:14
2024-12-08T05:14
в мире
украина
россия
словакия
марк рютте
роберт фицо
джо байден
вооруженные силы украины
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БРАТИСЛАВА, 8 дек - РИА Новости. Россия в военном отношении выигрывает в конфликте на Украине, Киев никогда не выиграет на поле боя, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, выступая в дискуссионной программе "Субботние диалоги" по словацкому ТВ. "Вся проблема в том, что Россия военным способом выигрывает (в конфликте на Украине). А Украине никогда на поле боя не выиграть эту войну. И тут еще новый генсек НАТО (Марк Рютте) заявляет - не будем вести переговоры о мире, пусть, дескать, дальше убивают", - сказал Фицо. Фицо напомнил о предложении президента США Джо Байдена призывать в ВСУ 18-летних украинцев. "Кто реально видит ситуацию на Украине, знает, что молодые люди отказываются от призыва. А специальные части ловят этих ребят в ресторанах и вербуют их в армию. Но это не является решением", - отметил премьер. По просьбе модератора Фицо дал свой прогноз о развитии ситуации на Украине. "Мой прогноз таков, что для Украины готовится (новый) Мюнхен, и это будет для нее чрезвычайно болезненным. В военном отношении Россия (в конфликте на Украине) непобедима. И Россия удержит те территории, которые в данный момент контролирует, то есть, Донецк, Луганск и Крым", - сказал Фицо.
https://ria.ru/20241207/vena-1987911493.html
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в мире, украина, россия, словакия, марк рютте, роберт фицо, джо байден, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Словакия, Марк Рютте, Роберт Фицо, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО
Премьер Словакии уверен, что Украина никогда не победит Россию на поле боя

Премьер Словакии Фицо уверен, что Украина никогда не победит Россию на поле боя

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 дек - РИА Новости. Россия в военном отношении выигрывает в конфликте на Украине, Киев никогда не выиграет на поле боя, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, выступая в дискуссионной программе "Субботние диалоги" по словацкому ТВ.
"Вся проблема в том, что Россия военным способом выигрывает (в конфликте на Украине). А Украине никогда на поле боя не выиграть эту войну. И тут еще новый генсек НАТО (Марк Рютте) заявляет - не будем вести переговоры о мире, пусть, дескать, дальше убивают", - сказал Фицо.
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Фицо напомнил о предложении президента США Джо Байдена призывать в ВСУ 18-летних украинцев. "Кто реально видит ситуацию на Украине, знает, что молодые люди отказываются от призыва. А специальные части ловят этих ребят в ресторанах и вербуют их в армию. Но это не является решением", - отметил премьер.
По просьбе модератора Фицо дал свой прогноз о развитии ситуации на Украине.
"Мой прогноз таков, что для Украины готовится (новый) Мюнхен, и это будет для нее чрезвычайно болезненным. В военном отношении Россия (в конфликте на Украине) непобедима. И Россия удержит те территории, которые в данный момент контролирует, то есть, Донецк, Луганск и Крым", - сказал Фицо.
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В миреУкраинаРоссияСловакияМарк РюттеРоберт ФицоДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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