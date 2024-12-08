https://ria.ru/20241208/slovakiya-1987958045.html

Премьер Словакии уверен, что Украина никогда не победит Россию на поле боя

Премьер Словакии уверен, что Украина никогда не победит Россию на поле боя - РИА Новости, 08.12.2024

Премьер Словакии уверен, что Украина никогда не победит Россию на поле боя

Россия в военном отношении выигрывает в конфликте на Украине, Киев никогда не выиграет на поле боя, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, выступая в... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T05:14

2024-12-08T05:14

2024-12-08T05:14

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россия

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джо байден

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БРАТИСЛАВА, 8 дек - РИА Новости. Россия в военном отношении выигрывает в конфликте на Украине, Киев никогда не выиграет на поле боя, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, выступая в дискуссионной программе "Субботние диалоги" по словацкому ТВ. "Вся проблема в том, что Россия военным способом выигрывает (в конфликте на Украине). А Украине никогда на поле боя не выиграть эту войну. И тут еще новый генсек НАТО (Марк Рютте) заявляет - не будем вести переговоры о мире, пусть, дескать, дальше убивают", - сказал Фицо. Фицо напомнил о предложении президента США Джо Байдена призывать в ВСУ 18-летних украинцев. "Кто реально видит ситуацию на Украине, знает, что молодые люди отказываются от призыва. А специальные части ловят этих ребят в ресторанах и вербуют их в армию. Но это не является решением", - отметил премьер. По просьбе модератора Фицо дал свой прогноз о развитии ситуации на Украине. "Мой прогноз таков, что для Украины готовится (новый) Мюнхен, и это будет для нее чрезвычайно болезненным. В военном отношении Россия (в конфликте на Украине) непобедима. И Россия удержит те территории, которые в данный момент контролирует, то есть, Донецк, Луганск и Крым", - сказал Фицо.

https://ria.ru/20241207/vena-1987911493.html

https://ria.ru/20241207/razzhigaet-1987930305.html

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