https://ria.ru/20241208/siriya-1988031948.html

В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии

В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии

Происходящее в Сирии вызывает у всех "много вопросов", Россия внимательно следит за ситуацией и в ближайшие дни будет разбираться в ней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T19:01

2024-12-08T19:01

2024-12-08T19:01

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

сирия

нью-йорк (город)

дмитрий полянский

оон

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

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ООН, 8 дек - РИА Новости. Происходящее в Сирии вызывает у всех "много вопросов", Россия внимательно следит за ситуацией и в ближайшие дни будет разбираться в ней, сообщил РИА Новости первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле", - сказал Полянский.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сирия, нью-йорк (город), дмитрий полянский, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире