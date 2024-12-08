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В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
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19:01 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/siriya-1988031948.html
В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии
В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии
Происходящее в Сирии вызывает у всех "много вопросов", Россия внимательно следит за ситуацией и в ближайшие дни будет разбираться в ней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:01
2024-12-08T19:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
сирия
нью-йорк (город)
дмитрий полянский
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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ООН, 8 дек - РИА Новости. Происходящее в Сирии вызывает у всех "много вопросов", Россия внимательно следит за ситуацией и в ближайшие дни будет разбираться в ней, сообщил РИА Новости первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский. &quot;Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле&quot;, - сказал Полянский.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, сирия, нью-йорк (город), дмитрий полянский, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Сирия, Нью-Йорк (город), Дмитрий Полянский, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии

Зампостпреда при ООН Полянский: Россия внимательно следит за ситуацией в Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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ООН, 8 дек - РИА Новости. Происходящее в Сирии вызывает у всех "много вопросов", Россия внимательно следит за ситуацией и в ближайшие дни будет разбираться в ней, сообщил РИА Новости первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«

"Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле", - сказал Полянский.

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