https://ria.ru/20241208/siriya-1988031948.html
В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии
В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии
Происходящее в Сирии вызывает у всех "много вопросов", Россия внимательно следит за ситуацией и в ближайшие дни будет разбираться в ней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:01
2024-12-08T19:01
2024-12-08T19:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
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нью-йорк (город)
дмитрий полянский
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
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ООН, 8 дек - РИА Новости. Происходящее в Сирии вызывает у всех "много вопросов", Россия внимательно следит за ситуацией и в ближайшие дни будет разбираться в ней, сообщил РИА Новости первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле", - сказал Полянский.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Сирия, Нью-Йорк (город), Дмитрий Полянский, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
В миссии России в ООН высказались о ситуации в Сирии
Зампостпреда при ООН Полянский: Россия внимательно следит за ситуацией в Сирии