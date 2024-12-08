https://ria.ru/20241208/siriya-1988017117.html

Египет призвал сирийцев помнить об интересах страны

Египет призвал сирийцев помнить об интересах страны - РИА Новости, 08.12.2024

Египет призвал сирийцев помнить об интересах страны

Египет призывает все стороны в Сирии отдать приоритет высшим интересам страны и начать всеобъемлющий политический процесс, сообщило египетское министерство... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:14

2024-12-08T16:14

2024-12-08T16:53

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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Египет призывает все стороны в Сирии отдать приоритет высшим интересам страны и начать всеобъемлющий политический процесс, сообщило египетское министерство иностранных дел."Египет призывает все сирийские стороны всех ориентаций сохранить потенциал государства и его национальных институтов и отдать приоритет высшим интересам страны", - сообщается в заявлении МИД Египта.Согласно заявлению, Египет также призывает к началу всеобъемлющего политического процесса в Сирии, который "создаст новый этап согласия, внутреннего мира и восстановления регионального и международного статуса Сирии".Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам"*.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>* Террористическая организация, запрещена в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире