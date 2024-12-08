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Египет призвал сирийцев помнить об интересах страны - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
16:14 08.12.2024 (обновлено: 16:53 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988017117.html
Египет призвал сирийцев помнить об интересах страны
Египет призвал сирийцев помнить об интересах страны - РИА Новости, 08.12.2024
Египет призвал сирийцев помнить об интересах страны
Египет призывает все стороны в Сирии отдать приоритет высшим интересам страны и начать всеобъемлющий политический процесс, сообщило египетское министерство... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:14
2024-12-08T16:53
война в сирии
сирия
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Египет призывает все стороны в Сирии отдать приоритет высшим интересам страны и начать всеобъемлющий политический процесс, сообщило египетское министерство иностранных дел."Египет призывает все сирийские стороны всех ориентаций сохранить потенциал государства и его национальных институтов и отдать приоритет высшим интересам страны", - сообщается в заявлении МИД Египта.Согласно заявлению, Египет также призывает к началу всеобъемлющего политического процесса в Сирии, который "создаст новый этап согласия, внутреннего мира и восстановления регионального и международного статуса Сирии".Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам"*.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;* Террористическая организация, запрещена в России
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сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Египет призвал сирийцев помнить об интересах страны

Египет призвал все стороны в Сирии отдать приоритет высшим интересам страны

© AP Photo / Omar SanadikiОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Египет призывает все стороны в Сирии отдать приоритет высшим интересам страны и начать всеобъемлющий политический процесс, сообщило египетское министерство иностранных дел.
"Египет призывает все сирийские стороны всех ориентаций сохранить потенциал государства и его национальных институтов и отдать приоритет высшим интересам страны", - сообщается в заявлении МИД Египта.
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Согласно заявлению, Египет также призывает к началу всеобъемлющего политического процесса в Сирии, который "создаст новый этап согласия, внутреннего мира и восстановления регионального и международного статуса Сирии".
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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