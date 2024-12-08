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Филиппо поддержал призыв Трампа не вмешиваться в дела Сирии
Филиппо поддержал призыв Трампа не вмешиваться в дела Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
Филиппо поддержал призыв Трампа не вмешиваться в дела Сирии
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо приветствовал призыв победившего на выборах в США Дональда Трампа к США не вмешиваться в дела Сирии. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:03
2024-12-08T15:03
2024-12-08T15:04
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо приветствовал призыв победившего на выборах в США Дональда Трампа к США не вмешиваться в дела Сирии. Ранее Трамп заявил, что США "не должны иметь никакого отношения" к событиям в Сирии на фоне наступления боевиков на города страны. "Призыв Трампа не вмешиваться в дела Сирии… это сильный и похвальный отход от американского интервенционизма, который выражался в вооружении и финансировании "повстанческих" группировок, на самом деле радикально-исламистских", - написал Филиппо на своей странице в соцсети Х. В связи с этим призывом Филиппо выразил надежду на то, что "евроглобалисты не будут подливать масла в огонь" ситуации в Сирии. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. * Запрещенная в России террористическая организацияОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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в мире, сирия, сша, дамаск (город), флориан филиппо, дональд трамп, патриот
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Флориан Филиппо, Дональд Трамп, Патриот
Филиппо поддержал призыв Трампа не вмешиваться в дела Сирии
Французский политик Филиппо поддержал призыв Трампа не вмешиваться в дела Сирии