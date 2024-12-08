https://ria.ru/20241208/siriya-1988005790.html

Позиция России по Сирии изложена в заявлении МИД, отметили в Кремле

Позиция России по Сирии изложена в заявлении МИД, отметили в Кремле - РИА Новости, 08.12.2024

Позиция России по Сирии изложена в заявлении МИД, отметили в Кремле

Позиция России по ситуации в Сирии изложена в заявлении российского внешнеполитического ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:49

2024-12-08T14:49

2024-12-08T15:10

война в сирии

россия

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Позиция России по ситуации в Сирии изложена в заявлении российского внешнеполитического ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается Сирии, то наша позиция изложена в соответствующем заявлении министерства иностранных дел Российской Федерации", - заявил Песков журналистам.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, дмитрий песков