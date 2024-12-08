https://ria.ru/20241208/siriya-1988005790.html
Позиция России по Сирии изложена в заявлении МИД, отметили в Кремле
Позиция России по Сирии изложена в заявлении МИД, отметили в Кремле - РИА Новости, 08.12.2024
Позиция России по Сирии изложена в заявлении МИД, отметили в Кремле
Позиция России по ситуации в Сирии изложена в заявлении российского внешнеполитического ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:49
2024-12-08T14:49
2024-12-08T15:10
война в сирии
россия
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Позиция России по ситуации в Сирии изложена в заявлении российского внешнеполитического ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается Сирии, то наша позиция изложена в соответствующем заявлении министерства иностранных дел Российской Федерации", - заявил Песков журналистам.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, дмитрий песков
Война в Сирии, Россия, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Дмитрий Песков
Позиция России по Сирии изложена в заявлении МИД, отметили в Кремле
Песков: позиция РФ по Сирии изложена в заявлении внешнеполитического ведомства