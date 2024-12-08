https://ria.ru/20241208/siriya-1988005172.html

Россия призвала стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия

Россия призвала стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия - РИА Новости, 08.12.2024

Россия призвала стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия

Россия призывает все вовлеченные стороны в Сирии отказаться от насилия и решить вопросы управления политическим путем, в связи с этим Москва находится в... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:46

2024-12-08T14:46

2024-12-08T14:47

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия призывает все вовлеченные стороны в Сирии отказаться от насилия и решить вопросы управления политическим путем, в связи с этим Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, заявили в российском МИД. "При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - говорится в комментарии на сайте ведомства. "В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, москва, оон, обострение ситуации в сирии — 2024