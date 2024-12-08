Россия призвала стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия
МИД России призвал стороны в Сирии решить вопросы управления политическим путем
© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия призывает все вовлеченные стороны в Сирии отказаться от насилия и решить вопросы управления политическим путем, в связи с этим Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, заявили в российском МИД.
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"При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254", - подчеркнули в министерстве.
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