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Россия призвала стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
14:46 08.12.2024 (обновлено: 14:47 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988005172.html
Россия призвала стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия
Россия призвала стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия - РИА Новости, 08.12.2024
Россия призвала стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия
Россия призывает все вовлеченные стороны в Сирии отказаться от насилия и решить вопросы управления политическим путем, в связи с этим Москва находится в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:46
2024-12-08T14:47
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия призывает все вовлеченные стороны в Сирии отказаться от насилия и решить вопросы управления политическим путем, в связи с этим Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, заявили в российском МИД. "При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - говорится в комментарии на сайте ведомства. "В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254", - подчеркнули в министерстве.
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в мире, россия, сирия, москва, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Москва, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Россия призвала стороны конфликта в Сирии отказаться от насилия

МИД России призвал стороны в Сирии решить вопросы управления политическим путем

© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия призывает все вовлеченные стороны в Сирии отказаться от насилия и решить вопросы управления политическим путем, в связи с этим Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, заявили в российском МИД.
«
"При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254", - подчеркнули в министерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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