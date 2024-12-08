https://ria.ru/20241208/siriya-1988004615.html
Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии
Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии
Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии, заявили в российском МИД. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:44
2024-12-08T14:44
2024-12-08T16:24
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обострение ситуации в сирии — 2024
война в сирии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии, заявили в российском МИД. "Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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москва, сирия, в мире, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
Москва, Сирия, В мире, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии
МИД заявил о принятии всех мер для обеспечения безопасности россиян в Сирии