https://ria.ru/20241208/siriya-1988004615.html

Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии

Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии

Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии, заявили в российском МИД. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:44

2024-12-08T14:44

2024-12-08T16:24

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обострение ситуации в сирии — 2024

война в сирии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии, заявили в российском МИД. "Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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