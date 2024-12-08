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Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
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14:44 08.12.2024 (обновлено: 16:24 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988004615.html
Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии
Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии
Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии, заявили в российском МИД. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:44
2024-12-08T16:24
москва
сирия
в мире
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
война в сирии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии, заявили в российском МИД. "Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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москва, сирия, в мире, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
Москва, Сирия, В мире, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
Москва принимает все меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии

МИД заявил о принятии всех мер для обеспечения безопасности россиян в Сирии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян в Сирии, заявили в российском МИД.
"Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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