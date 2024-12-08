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"Хезболла" вывела все свои силы из Сирии

"Хезболла" вывела все свои силы из Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

"Хезболла" вывела все свои силы из Сирии

Ливанское движение "Хезболлах" вывело все свои силы из Сирии в субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на ливанские источники. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:41

2024-12-08T14:41

2024-12-08T16:24

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" вывело все свои силы из Сирии в субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на ливанские источники."Хезболлах" вывело все свои силы из Сирии в субботу, в то время как повстанческие группировки приближались к столице Дамаску", - передает агентство.Как отмечается, один из источников указал, что силы, которые движение перебросило в Сирию в ночь с четверга на пятницу, были отправлены для контроля за отходом.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, хезболла, ливан, война в сирии