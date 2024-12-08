https://ria.ru/20241208/siriya-1988002998.html
Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности
Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 08.12.2024
Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности
Российские военные базы на территории Сирии находятся в повышенной боевой готовности, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:32
2024-12-08T14:32
2024-12-08T15:07
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные базы на территории Сирии находятся в повышенной боевой готовности, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении."Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет", - говорится в сообщении.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности
МИД: российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности