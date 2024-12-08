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Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
14:32 08.12.2024 (обновлено: 15:07 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1988002998.html
Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности
Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 08.12.2024
Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности
Российские военные базы на территории Сирии находятся в повышенной боевой готовности, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:32
2024-12-08T15:07
война в сирии
сирия
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные базы на территории Сирии находятся в повышенной боевой готовности, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении."Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет", - говорится в сообщении.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности

МИД: российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИстребитель Воздушно-космических сил РФ СУ-30 СМ во время вылета с авиабазы "Хмеймим"
Истребитель Воздушно-космических сил РФ СУ-30 СМ во время вылета с авиабазы Хмеймим - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Истребитель Воздушно-космических сил РФ СУ-30 СМ во время вылета с авиабазы "Хмеймим". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные базы на территории Сирии находятся в повышенной боевой готовности, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении.
"Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет", - говорится в сообщении.
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