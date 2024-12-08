https://ria.ru/20241208/siriya-1988002998.html

Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности

Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности - РИА Новости, 08.12.2024

Российские военные базы в Сирии приведены в режим повышенной готовности

Российские военные базы на территории Сирии находятся в повышенной боевой готовности, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:32

2024-12-08T14:32

2024-12-08T15:07

война в сирии

сирия

россия

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986849157_0:0:3466:1950_1920x0_80_0_0_f2b66c7f3bbcab33a542d900e1636260.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные базы на территории Сирии находятся в повышенной боевой готовности, говорится в размещенном в Telegram-канале МИД РФ заявлении."Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет", - говорится в сообщении.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/asad-1988003265.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире