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Спецпосланник ООН призвал сирийцев избегать кровопролития - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
13:46 08.12.2024 (обновлено: 15:10 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987998503.html
Спецпосланник ООН призвал сирийцев избегать кровопролития
Спецпосланник ООН призвал сирийцев избегать кровопролития - РИА Новости, 08.12.2024
Спецпосланник ООН призвал сирийцев избегать кровопролития
Спецпосланник ООН по Сирии Георгий Педерсен призвал сирийцев избегать кровопролития, готовиться к переходному периоду и гарантировать всем конфессиональным... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:46
2024-12-08T15:10
война в сирии
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обострение ситуации в сирии — 2024
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Георгий Педерсен призвал сирийцев избегать кровопролития, готовиться к переходному периоду и гарантировать всем конфессиональным меньшинствам соблюдение их прав."В настоящее время самое главное для сирийцев - избежать кровопролития, подготовиться к переходному периоду и убедиться, чтобы политический процесс был инклюзивным с включением в него всех этноконфессиональных меньшинств с гарантией их прав", - сказал он на пресс-конференции на полях Дохийского форума в связи с событиями в Сирии."От событий в Сирии мы ожидаем появление возможности для сирийцев жить в мире, единстве, с соблюдением их достоинства при участии всех сирийцев в политическом процессе", - отметил спецпосланник ООН.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Спецпосланник ООН призвал сирийцев избегать кровопролития

Спецпосланник ООН Педерсен призвал сирийцев готовиться к переходному периоду

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Сирийской арабской армии
Военнослужащий Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий Сирийской арабской армии
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Георгий Педерсен призвал сирийцев избегать кровопролития, готовиться к переходному периоду и гарантировать всем конфессиональным меньшинствам соблюдение их прав.
"В настоящее время самое главное для сирийцев - избежать кровопролития, подготовиться к переходному периоду и убедиться, чтобы политический процесс был инклюзивным с включением в него всех этноконфессиональных меньшинств с гарантией их прав", - сказал он на пресс-конференции на полях Дохийского форума в связи с событиями в Сирии.
"От событий в Сирии мы ожидаем появление возможности для сирийцев жить в мире, единстве, с соблюдением их достоинства при участии всех сирийцев в политическом процессе", - отметил спецпосланник ООН.
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