https://ria.ru/20241208/siriya-1987993900.html
Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий
Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.12.2024
Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий
Россия выступает за территориальную целостность Сирии и за демократические процедуры передачи власти мирным путем, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:16
2024-12-08T13:16
2024-12-08T13:40
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
сирия
ближний восток
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность Сирии и за демократические процедуры передачи власти мирным путем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий."Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали пообещал передать власть оппозиции "без боя". Но никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось. По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем", - сообщил он журналистам.Слуцкий отметил, что Сирия переживает сложный, трагический период, и сегодня ночью произошло, по сути, свержение правительства при использовании экстремистских сил."И это, безусловно, новое потрясение для всего региона с учетом многочисленных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. Удалось пока избежать наиболее кровавого сценария развития событий", - добавил парламентарий.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241208/turtsija-1987995950.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
россия
сирия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, ближний восток, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Ближний Восток, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий
Слуцкий: РФ выступает за передачу власти в Сирии мирным путем