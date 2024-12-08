https://ria.ru/20241208/siriya-1987993900.html

Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий

Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.12.2024

Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий

Россия выступает за территориальную целостность Сирии и за демократические процедуры передачи власти мирным путем, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:16

2024-12-08T13:16

2024-12-08T13:40

россия

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

сирия

ближний восток

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность Сирии и за демократические процедуры передачи власти мирным путем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий."Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали пообещал передать власть оппозиции "без боя". Но никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось. По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем", - сообщил он журналистам.Слуцкий отметил, что Сирия переживает сложный, трагический период, и сегодня ночью произошло, по сути, свержение правительства при использовании экстремистских сил."И это, безусловно, новое потрясение для всего региона с учетом многочисленных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. Удалось пока избежать наиболее кровавого сценария развития событий", - добавил парламентарий.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241208/turtsija-1987995950.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

россия

сирия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, ближний восток, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр