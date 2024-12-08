Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 08.12.2024 (обновлено: 13:40 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987993900.html
Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий
Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.12.2024
Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий
Россия выступает за территориальную целостность Сирии и за демократические процедуры передачи власти мирным путем, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:16
2024-12-08T13:40
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
сирия
ближний восток
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность Сирии и за демократические процедуры передачи власти мирным путем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий."Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали пообещал передать власть оппозиции "без боя". Но никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось. По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем", - сообщил он журналистам.Слуцкий отметил, что Сирия переживает сложный, трагический период, и сегодня ночью произошло, по сути, свержение правительства при использовании экстремистских сил."И это, безусловно, новое потрясение для всего региона с учетом многочисленных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. Удалось пока избежать наиболее кровавого сценария развития событий", - добавил парламентарий.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241208/turtsija-1987995950.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
россия
сирия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, ближний восток, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Ближний Восток, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
Россия выступает за территориальную целостность Сирии, заявил Слуцкий

Слуцкий: РФ выступает за передачу власти в Сирии мирным путем

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность Сирии и за демократические процедуры передачи власти мирным путем, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали пообещал передать власть оппозиции "без боя". Но никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось. По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем", - сообщил он журналистам.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
МИД Турции высоко оценил подход России и Ирана к ситуации в Сирии
Вчера, 13:35
Слуцкий отметил, что Сирия переживает сложный, трагический период, и сегодня ночью произошло, по сути, свержение правительства при использовании экстремистских сил.
"И это, безусловно, новое потрясение для всего региона с учетом многочисленных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. Удалось пока избежать наиболее кровавого сценария развития событий", - добавил парламентарий.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
 
РоссияОбострение ситуации в Сирии — 2024В миреСирияБлижний ВостокЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала