https://ria.ru/20241208/siriya-1987985128.html
Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов
Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов - РИА Новости, 08.12.2024
Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов
Полеты гражданских самолетов российских компаний в Сирию запрещены с 2013 года, сообщила Росавиация РИА Новости на фоне ситуации в республике. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:50
2024-12-08T11:50
2024-12-08T11:54
война в сирии
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полеты гражданских самолетов российских компаний в Сирию запрещены с 2013 года, сообщила Росавиация РИА Новости на фоне ситуации в республике."Полеты гражданских воздушных судов российских эксплуатантов в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года", - рассказала Росавиация.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, Сирия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов
Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских судов с 2013 года