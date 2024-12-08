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Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
11:50 08.12.2024 (обновлено: 11:54 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987985128.html
Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов
Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов - РИА Новости, 08.12.2024
Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов
Полеты гражданских самолетов российских компаний в Сирию запрещены с 2013 года, сообщила Росавиация РИА Новости на фоне ситуации в республике. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:50
2024-12-08T11:54
война в сирии
сирия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полеты гражданских самолетов российских компаний в Сирию запрещены с 2013 года, сообщила Росавиация РИА Новости на фоне ситуации в республике."Полеты гражданских воздушных судов российских эксплуатантов в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года", - рассказала Росавиация.
https://ria.ru/20241208/video-1987980761.html
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сирия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, Сирия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов

Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских судов с 2013 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полеты гражданских самолетов российских компаний в Сирию запрещены с 2013 года, сообщила Росавиация РИА Новости на фоне ситуации в республике.
"Полеты гражданских воздушных судов российских эксплуатантов в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года", - рассказала Росавиация.
Премьер-министр Сирии покидает свой дом и направляется на переговоры с оппозицией - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Война в СирииСирияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В миреОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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