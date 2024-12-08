https://ria.ru/20241208/siriya-1987985128.html

Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов

Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов - РИА Новости, 08.12.2024

Росавиация напомнила о запрете полетов в Сирию для гражданских самолетов

Полеты гражданских самолетов российских компаний в Сирию запрещены с 2013 года, сообщила Росавиация РИА Новости на фоне ситуации в республике. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:50

2024-12-08T11:50

2024-12-08T11:54

война в сирии

сирия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Полеты гражданских самолетов российских компаний в Сирию запрещены с 2013 года, сообщила Росавиация РИА Новости на фоне ситуации в республике."Полеты гражданских воздушных судов российских эксплуатантов в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года", - рассказала Росавиация.

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сирия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сирия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024