https://ria.ru/20241208/siriya-1987961574.html

Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, утверждает Reuters

Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, утверждает Reuters - РИА Новости, 08.12.2024

Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, утверждает Reuters

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии утверждает, что президент Сирии Башар Асад якобы покинул столицу Дамаск и РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T07:08

2024-12-08T07:08

2024-12-08T07:08

война в сирии

дамаск (город)

хомс (город)

сирия

в мире

башар асад

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии утверждает, что президент Сирии Башар Асад якобы покинул столицу Дамаск и улетел "в неизвестном направлении" на фоне военных действий в стране. "Асад сел на самолет и покинул Дамаск, улетев в неизвестном направлении", - заявили агентству два неназванных высокопоставленных офицера сирийской армии. В ночь на воскресенье турецкое госагентство Anadolu утверждало, что сирийские боевики контролируют центр города Хомс. Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники также сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой - около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску и что это их цель наступления. При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа. Под утро телеканал Al Jazeera выступил с утверждением, что сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними. Сирийская радиостанция Sham FM сообщала, что в Дамаске были слышны взрывы. Позднее саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление премьера Сирии сообщил, что тот находится в своем доме и не намерен покидать его. Премьер, как утверждается, также заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не наносить ущерб государственной собственности.

https://ria.ru/20241208/ssha-1987947516.html

https://ria.ru/20241207/asad-1987941590.html

дамаск (город)

хомс (город)

сирия

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дамаск (город), хомс (город), сирия, в мире, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024