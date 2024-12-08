https://ria.ru/20241208/siriya-1987959408.html

В Дамаске прогремели взрывы

В Дамаске прогремели взрывы - РИА Новости, 08.12.2024

В Дамаске прогремели взрывы

Взрывы были слышны в столице Сирии Дамаске, сообщила сирийская радиостанция Sham FM. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T06:07

2024-12-08T06:07

2024-12-08T06:24

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обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Взрывы были слышны в столице Сирии Дамаске, сообщила сирийская радиостанция Sham FM."Взрывы возобновились в столице Дамаске", - говорится в сообщении радиостанции.Ранее турецкое госагентство Anadolu утверждало, что сирийские боевики контролируют центр города Хомс. Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники также сообщил, что сирийские боевики, войдя в города Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой - около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску и что это их цель наступления.При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20241208/ssha-1987947516.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987945309.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987953566.html

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в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024