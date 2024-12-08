https://ria.ru/20241208/siriya-1987946234.html

Участники переговоров по Сирии договорились продолжить координацию

Участники переговоров по Сирии договорились продолжить координацию - РИА Новости, 08.12.2024

Участники переговоров по Сирии договорились продолжить координацию

Участники переговоров по Сирии в Катаре в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) договорились продолжать РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T00:55

2024-12-08T00:55

2024-12-08T00:55

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Катаре в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) договорились продолжать тесную координацию ради эффективного участия в политическом урегулировании в Сирии, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Катаре в субботу. "Участники встречи подтвердили продолжение консультаций и тесной координации ради эффективного участия в поиске эффективного решения сирийского кризиса, которое бы удовлетворило чаяния сирийского народа по безопасности, стабильности и справедливости", - отмечается в заявлении. В конце встречи, согласно его тексту, они после доклада спецпосланника ООН по Сирии Гера Педерсона "поддержали усилия ООН по достижению политического решения кризиса в Сирии на основе резолюции СБ ООН 2254".

https://ria.ru/20241203/peregovory-1987104514.html

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