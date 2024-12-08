https://ria.ru/20241208/siriya-1987946234.html
Участники переговоров по Сирии договорились продолжить координацию
Участники переговоров по Сирии договорились продолжить координацию - РИА Новости, 08.12.2024
Участники переговоров по Сирии договорились продолжить координацию
Участники переговоров по Сирии в Катаре в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) договорились продолжать РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T00:55
2024-12-08T00:55
2024-12-08T00:55
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Катаре в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) договорились продолжать тесную координацию ради эффективного участия в политическом урегулировании в Сирии, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Катаре в субботу. "Участники встречи подтвердили продолжение консультаций и тесной координации ради эффективного участия в поиске эффективного решения сирийского кризиса, которое бы удовлетворило чаяния сирийского народа по безопасности, стабильности и справедливости", - отмечается в заявлении. В конце встречи, согласно его тексту, они после доклада спецпосланника ООН по Сирии Гера Педерсона "поддержали усилия ООН по достижению политического решения кризиса в Сирии на основе резолюции СБ ООН 2254".
https://ria.ru/20241203/peregovory-1987104514.html
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в мире, сирия, катар, россия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Катар, Россия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Участники переговоров по Сирии договорились продолжить координацию
Участники переговоров по Сирии в Катаре договорились продолжать координацию