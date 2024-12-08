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Участники переговоров по Сирии призвали прекратить боевые действия - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
00:36 08.12.2024 (обновлено: 01:26 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/siriya-1987945309.html
Участники переговоров по Сирии призвали прекратить боевые действия
Участники переговоров по Сирии призвали прекратить боевые действия - РИА Новости, 08.12.2024
Участники переговоров по Сирии призвали прекратить боевые действия
Участники переговоров по Сирии в Дохе в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) указали на необходимость... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T00:36
2024-12-08T01:26
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Дохе в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) указали на необходимость прекратить военные действия в САР, чтобы начать политический процесс там на основе резолюции 2254, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Катаре в субботу. "Министры подчеркнули необходимость остановить военные действия, чтобы начать всеобъемлющий политический процесс на основе резолюции СБ ООН 2254", - отмечается в заявлении. Согласно его тексту, они также высказались в поддержку "единства, независимости, территориальной целостности Сирии", отметив необходимость "защитить ее от сползания в анархию, терроризма, а также гарантировать добровольное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц".
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в мире, сирия, доха, россия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Доха, Россия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Участники переговоров по Сирии призвали прекратить боевые действия

Участники переговоров в Дохе призвали прекратить боевые действия в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Дохе в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) указали на необходимость прекратить военные действия в САР, чтобы начать политический процесс там на основе резолюции 2254, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Катаре в субботу.
"Министры подчеркнули необходимость остановить военные действия, чтобы начать всеобъемлющий политический процесс на основе резолюции СБ ООН 2254", - отмечается в заявлении.
Согласно его тексту, они также высказались в поддержку "единства, независимости, территориальной целостности Сирии", отметив необходимость "защитить ее от сползания в анархию, терроризма, а также гарантировать добровольное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц".
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Война в СирииВ миреСирияДохаРоссияООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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