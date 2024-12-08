https://ria.ru/20241208/siriya-1987945309.html

Участники переговоров по Сирии призвали прекратить боевые действия

Участники переговоров по Сирии призвали прекратить боевые действия - РИА Новости, 08.12.2024

Участники переговоров по Сирии призвали прекратить боевые действия

Участники переговоров по Сирии в Дохе в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) указали на необходимость... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T00:36

2024-12-08T00:36

2024-12-08T01:26

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ДОХА, 8 дек - РИА Новости. Участники переговоров по Сирии в Дохе в составе пяти арабских стран и трех государств-членов астанинского процесса (РФ, Иран и Турция) указали на необходимость прекратить военные действия в САР, чтобы начать политический процесс там на основе резолюции 2254, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Катаре в субботу. "Министры подчеркнули необходимость остановить военные действия, чтобы начать всеобъемлющий политический процесс на основе резолюции СБ ООН 2254", - отмечается в заявлении. Согласно его тексту, они также высказались в поддержку "единства, независимости, территориальной целостности Сирии", отметив необходимость "защитить ее от сползания в анархию, терроризма, а также гарантировать добровольное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц".

https://ria.ru/20241203/peregovory-1987104514.html

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в мире, сирия, доха, россия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024