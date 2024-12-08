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Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
20:39 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/sirija-1988045867.html
Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны
Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны - РИА Новости, 08.12.2024
Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что после смены власти у народа Сирии появилась историческая возможность построить стабильное и мирное... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:39
2024-12-08T20:39
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антониу гутерреш
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обострение ситуации в сирии — 2024
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что после смены власти у народа Сирии появилась историческая возможность построить стабильное и мирное будущее. "Будущее Сирии должны определять жители этой страны, и мой спецпосланник будет работать с ними в этом направлении", – подчеркнул Гутерреш в своем обнародованном заявлении. Генсек ООН также отметил, что предстоит проделать значительную работу для обеспечения упорядоченного политического перехода к обновленным институтам власти. Он вновь призвал к сдержанности и отказу от насилия в этот "чувствительный период", а также к защите прав всех граждан Сирии без исключения.
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в мире, сирия, антониу гутерреш, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны

Гутерреш: будущее Сирии должны определять сами сирийцы, ООН окажет им поддержку

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что после смены власти у народа Сирии появилась историческая возможность построить стабильное и мирное будущее.
«
"Будущее Сирии должны определять жители этой страны, и мой спецпосланник будет работать с ними в этом направлении", – подчеркнул Гутерреш в своем обнародованном заявлении.
Генсек ООН также отметил, что предстоит проделать значительную работу для обеспечения упорядоченного политического перехода к обновленным институтам власти. Он вновь призвал к сдержанности и отказу от насилия в этот "чувствительный период", а также к защите прав всех граждан Сирии без исключения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Война в СирииВ миреСирияАнтониу ГутеррешООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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