https://ria.ru/20241208/sirija-1988045867.html
Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны
Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны - РИА Новости, 08.12.2024
Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что после смены власти у народа Сирии появилась историческая возможность построить стабильное и мирное... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:39
2024-12-08T20:39
2024-12-08T20:39
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обострение ситуации в сирии — 2024
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что после смены власти у народа Сирии появилась историческая возможность построить стабильное и мирное будущее. "Будущее Сирии должны определять жители этой страны, и мой спецпосланник будет работать с ними в этом направлении", – подчеркнул Гутерреш в своем обнародованном заявлении. Генсек ООН также отметил, что предстоит проделать значительную работу для обеспечения упорядоченного политического перехода к обновленным институтам власти. Он вновь призвал к сдержанности и отказу от насилия в этот "чувствительный период", а также к защите прав всех граждан Сирии без исключения.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны
Гутерреш: будущее Сирии должны определять сами сирийцы, ООН окажет им поддержку