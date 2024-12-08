https://ria.ru/20241208/sirija-1988045867.html

Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны

Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны - РИА Новости, 08.12.2024

Гутерреш заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что после смены власти у народа Сирии появилась историческая возможность построить стабильное и мирное... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T20:39

2024-12-08T20:39

2024-12-08T20:39

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антониу гутерреш

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ООН, 8 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что после смены власти у народа Сирии появилась историческая возможность построить стабильное и мирное будущее. "Будущее Сирии должны определять жители этой страны, и мой спецпосланник будет работать с ними в этом направлении", – подчеркнул Гутерреш в своем обнародованном заявлении. Генсек ООН также отметил, что предстоит проделать значительную работу для обеспечения упорядоченного политического перехода к обновленным институтам власти. Он вновь призвал к сдержанности и отказу от насилия в этот "чувствительный период", а также к защите прав всех граждан Сирии без исключения.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, антониу гутерреш, оон, обострение ситуации в сирии — 2024