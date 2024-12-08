https://ria.ru/20241208/sirija-1987999296.html

Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР

Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР - РИА Новости, 08.12.2024

Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР

Организованных российских туристов в Сирии в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров (АТОР)... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:52

2024-12-08T13:52

2024-12-08T13:52

туризм

сирия

россия

дамаск (город)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/133760/92/1337609205_0:12:1929:1097_1920x0_80_0_0_fc6577a5fbd1bb77ae706d1104ae5c42.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Организованных российских туристов в Сирии в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров (АТОР) и ассоциации "Турпомощь". "Организованных туристов (из России - ред.) в Сирии в настоящее время нет", - сообщили в российском ведомстве. Ранее в воскресенье в туристических агентствах России и в Альянсе туристических агентств РИА Новости сообщили, что российских туристов в Сирии сейчас нет, страна не пользуется популярностью с начала 2000 годов. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241208/boeviki-1987993707.html

сирия

россия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, россия, дамаск (город), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор)