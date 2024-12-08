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Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР - РИА Новости, 08.12.2024
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Туризм
 
13:52 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/sirija-1987999296.html
Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР
Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР - РИА Новости, 08.12.2024
Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР
Организованных российских туристов в Сирии в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров (АТОР)... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:52
2024-12-08T13:52
туризм
сирия
россия
дамаск (город)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Организованных российских туристов в Сирии в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров (АТОР) и ассоциации "Турпомощь". "Организованных туристов (из России - ред.) в Сирии в настоящее время нет", - сообщили в российском ведомстве. Ранее в воскресенье в туристических агентствах России и в Альянсе туристических агентств РИА Новости сообщили, что российских туристов в Сирии сейчас нет, страна не пользуется популярностью с начала 2000 годов. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241208/boeviki-1987993707.html
сирия
россия
дамаск (город)
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сирия, россия, дамаск (город), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Сирия, Россия, Дамаск (город), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР

Минэкономразвития: организованных российских туристов в Сирии сейчас нет

© AP Photo / Bassem TellawiСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Bassem Tellawi
Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Организованных российских туристов в Сирии в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров (АТОР) и ассоциации "Турпомощь".
"Организованных туристов (из России - ред.) в Сирии в настоящее время нет", - сообщили в российском ведомстве.
Ранее в воскресенье в туристических агентствах России и в Альянсе туристических агентств РИА Новости сообщили, что российских туристов в Сирии сейчас нет, страна не пользуется популярностью с начала 2000 годов.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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ТуризмСирияРоссияДамаск (город)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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