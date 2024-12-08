https://ria.ru/20241208/sirija-1987999296.html
Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР
Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР - РИА Новости, 08.12.2024
Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР
Организованных российских туристов в Сирии в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров (АТОР)... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:52
2024-12-08T13:52
2024-12-08T13:52
туризм
сирия
россия
дамаск (город)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133760/92/1337609205_0:12:1929:1097_1920x0_80_0_0_fc6577a5fbd1bb77ae706d1104ae5c42.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Организованных российских туристов в Сирии в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров (АТОР) и ассоциации "Турпомощь". "Организованных туристов (из России - ред.) в Сирии в настоящее время нет", - сообщили в российском ведомстве. Ранее в воскресенье в туристических агентствах России и в Альянсе туристических агентств РИА Новости сообщили, что российских туристов в Сирии сейчас нет, страна не пользуется популярностью с начала 2000 годов. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241208/boeviki-1987993707.html
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133760/92/1337609205_132:0:1819:1265_1920x0_80_0_0_39a728a097255dec96ffbe1eb0121c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, дамаск (город), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Сирия, Россия, Дамаск (город), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в МЭР
Минэкономразвития: организованных российских туристов в Сирии сейчас нет